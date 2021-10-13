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20:34 13.10.2021

Порошенко вместе с депутатами "Евросолидарности" и "Голоса" требовал возле Офиса генпрокурора встречи с Венедиктовой

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Порошенко вместе с депутатами "Евросолидарности" и "Голоса" требовал возле Офиса генпрокурора встречи с Венедиктовой

Украина стоит на пороге масштабного энергетического кризиса, однако Офис президента Владимира Зеленского больше интересует преследование "Европейской солидарности" за события 2014 года, заявил лидер партии, пятый президент Петр Порошенко возле Офиса генпрокурора.

"В стране царит энергетический кризис. В стране, как сегодня сообщили СМИ, в 10 раз меньше энергетического угля на электрических станциях, чем должно быть. Минимальный объем, который сегодня должен был быть, составляет 2 миллиона 850 тыс. тонн. Сегодня 660 тыс. тонн. Это означает, что страна к началу отопительного сезона остается возможно без электричества", - приводит слова Порошенко возле Офисе генпрокурора пресс-служба "Евросолидарности".

Он подчеркнул, что в ноябре 2014 года этот вопрос был вынесен на заседание СНБО, где были даны поручения всем необходимым структурам, включая правительство, Минтопэнерго, чтобы обеспечить углем.

"В том числе взять угля в украинских государственных шахтах, которые зарегистрированы в Украине на освобожденной территории или в Киеве. На которых работают украинские граждане, где выплачивается заработная плата шахтерам, для того, чтобы они не умерли с голоду или не взяли винтовку и не пошли за деньги России в наемники", - отметил Порошенко.

Теги: #генпрокурор #иск #евросолидарность
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