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14:07 13.10.2021

Гендиректор производителя детских игрушек Hasbro Голднер скончался через несколько дней после временной отставки

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Гендиректор производителя детских игрушек Hasbro Голднер скончался через несколько дней после временной отставки

Главный исполнительный директор американского производителя детских игрушек Hasbro Inc. Брайан Голднер скончался в возрасте 58 лет через несколько дней после объявления временной отставки по медицинским причинам, говорится в сообщении компании.

В пресс-релизе Hasbro не указывается причина смерти Голднера. В августе 2020 года Голднер раскрыл информацию о том, что в 2014 году у него диагностировали рак и он проходил курс терапии в течение прошлого года.

"От лица семьи Hasbro я выражаю самые искренние соболезнования жене, дочери и всей семье Брайана Голднера", - говорится в заявлении члена совета директоров компании Рича Стодарта, который был назначен временным исполняющим обязанности СЕО.

Голднер начал работать в Hasbro в 2000 году, а в 2008 он был назначен главным исполнительным директором компании. Под его руководством компания придерживалась так называемой стратегии Brand Blueprint, которая заключается в разработке сюжетных линий и развлечений вокруг множества брендов Hasbro для стимулирования продаж продукции компании.

Он спродюсировал серию фильмов "Трансформеры" под одноименной франшизой, под его руководством состоялась сделка по покупке киностудии Entertainment One Ltd., которая сняла серию мультфильмов "Свинка Пеппа", за $4 млрд в 2019 году.

В письме сотрудникам компании перед временной отставкой, Голднер попросил топ-менеджеров продолжать придерживаться его стратегии. "Будущее Hasbro может быть еще ярче благодаря всем вам. Давайте продолжим развивать Blueprint, поскольку мы превращаем Hasbro в ведущую мировую игровую и развлекательную компанию", - написал он.

Теги: #гендиректор #hasbro #смерть
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