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20:56 12.10.2021

Австралия разработает луноход для совместных с NASA миссий на Луне

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Австралия разработает луноход для совместных с NASA миссий на Луне

Австралийское космическое агентство подписало соглашение с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) о создании ровера для исследований поверхности Луны, который планируется к отправке в 2026 году, сообщает во вторник NASA на своем сайте.

"Агентство (NASA - ИФ) подписало новое соглашение с Австралийским космическим агентством, которое поможет обеим странам в миссиях астронавтов и робототехники на Луне", - говорится в сообщении.

"В частности, консорциум австралийских предприятий и исследовательских организаций разработает небольшой ровер, способный работать на лунной поверхности. Луноход сможет добывать и передавать лунный реголит (раскрошенные камни и пыль) системе добычи ресурсов NASA ISRU на коммерческом лунном модуле. Такой ровер может быть отправлен на Луну не ранее 2026 года", - отмечается в релизе.

В рамках соглашения правительство Австралии выделит $150 млн. Будут разработаны технологии, которые призваны помочь исследованиям человека на Луне и научным миссиям обоих агентств. Своей главной задачей австралийские специалисты называют разработку роботизированных систем для работы на местности, а также сенсорных и ресурсодобывающих технологий.

С помощью ISRU специалисты попытаются добыть из лунного реголита кислород. По данным NASA, лунная почва содержит кислород в форме химических соединений с элементами вроде железа и кремния. Испытание этой технологии на ровере поможет в разработке более крупной и мощной техники в будущем, чтобы астронавты смогли использовать добытые на Луне ресурсы для создания ракетного топлива и других необходимых для миссии материалов и субстанций.

Также сообщается, что помимо сбора и хранения грунта для системы ISRU, ровер будет оснащен смежной системой добычи грунты для повышения шансов на успех испытаний.

Теги: #nasa #австралия #луноход
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