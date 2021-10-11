Президент Евросовета Мишель посетил объекты Мемориального центра в Бабьем Яре

Президент Европейского совета Шарль Мишель приехал в Киев на саммит Украина-ЕС, посетил в понедельник Бабий Яр, где на прошлой неделе прошли памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине трагедии, сообщает Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".

Мишель вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен будут представлять ЕС на саммите в Киеве во вторник.

Президент Евросовета выразил сожаление, что не смог приехать по приглашению президента Украины Владимира Зеленского и принять участие в официальной церемонии памяти жертв в Бабьем Яре 6 октября.

Мишель посетил аудиовизуальную инсталляцию "Зеркальное поле", серию инсталляций "Взгляд в прошлое", символическую синагогу "Место для размышлений" и "Кристаллическую стену плача" авторства художницы Марины Абрамович. Эти объекты вместе с "Курганом", который будет построен до конца года, составят первую очередь мемориала в Бабьем Яре.

Президент Евросовета зажег свечу возле памятника "Менора" и вместе с раввином, заместителем председателя совета Федерации еврейских общин Украины Рафаэлем Рутманом в символической синагоге молитвы почтил память погибших в трагедии Бабьего Яра.

Как известно, 12 октября Шарль Мишель вместе с Урсулой фон дер Ляен встретятся с Владимиром Зеленским и примут участие в саммите Украина-ЕС. В среду Мишель отправится в Швецию на Международный форум по вопросам памяти Холокоста и борьбы с антисемитизмом, сообщает Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр"