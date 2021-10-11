ЕС вновь призывает Беларусь отменить смертную казнь

Европейский союз призывает Беларусь принять решение об отмене смертной казни.

"Мы призываем Беларусь двигаться в сторону отмены смертной казни. Создание все большего вакуума справедливости и верховенства права в стране является достаточной причиной для введения моратория", - заявил посол ЕС в республике Дирк Шубель в видео, размещенном на странице представительства ЕС в республике в Фейсбуке в воскресенье.

Шубель напомнил, что Беларусь остаётся единственной страной в Европе, в которой применяется смертная казнь. По словам дипломата, "власти всегда скупо сообщали о казнях, однако в последнее время эта процедура стала еще более секретной".

"Мир сформулировал дюжину весомых аргументов против смертной казни, поэтому, наряду с пытками и рабством, она должна быть безвозвратно исключена из систем правосудия всех обществ, включая, конечно, и беларусское", - считает Шубель.

Беларусь остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда о смертной казни приводится в исполнение через расстрел.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с беларусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.