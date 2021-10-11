События

05:42 11.10.2021

ЕС вновь призывает Беларусь отменить смертную казнь

2 мин читать
ЕС вновь призывает Беларусь отменить смертную казнь

Европейский союз призывает Беларусь принять решение об отмене смертной казни.

"Мы призываем Беларусь двигаться в сторону отмены смертной казни. Создание все большего вакуума справедливости и верховенства права в стране является достаточной причиной для введения моратория", - заявил посол ЕС в республике Дирк Шубель в видео, размещенном на странице представительства ЕС в республике в Фейсбуке в воскресенье.

Шубель напомнил, что Беларусь остаётся единственной страной в Европе, в которой применяется смертная казнь. По словам дипломата, "власти всегда скупо сообщали о казнях, однако в последнее время эта процедура стала еще более секретной".

"Мир сформулировал дюжину весомых аргументов против смертной казни, поэтому, наряду с пытками и рабством, она должна быть безвозвратно исключена из систем правосудия всех обществ, включая, конечно, и беларусское", - считает Шубель.

Беларусь остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда о смертной казни приводится в исполнение через расстрел.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с беларусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.

Теги: #казнь #ес #отмена #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:41 10.10.2021
Шмыгаль: Украина присоединится к программе ЕС по исследованиям и инновациям, бюджет которой составляет почти EUR100 млрд

Шмыгаль: Украина присоединится к программе ЕС по исследованиям и инновациям, бюджет которой составляет почти EUR100 млрд

10:48 10.10.2021
В основных сферах торговли с ЕС Украина на 70-80% соответствует европейским стандартам - Стефанишина

В основных сферах торговли с ЕС Украина на 70-80% соответствует европейским стандартам - Стефанишина

13:29 09.10.2021
В ЕС и США призвали Киев возобновить работу отборочной комиссии по избранию руководителя САП

В ЕС и США призвали Киев возобновить работу отборочной комиссии по избранию руководителя САП

03:22 09.10.2021
США отменили санкции против двух иранских компаний, связанных с ракетной программой Ирана

США отменили санкции против двух иранских компаний, связанных с ракетной программой Ирана

21:02 08.10.2021
Евросоюз и Совет Европы заявили о полном неприятии смертной казни

Евросоюз и Совет Европы заявили о полном неприятии смертной казни

19:35 08.10.2021
Минобороны Украины намерено направить представителя на операцию ЕС "Althea" в 2022 году и в группу "Helbroc" в 2023

Минобороны Украины намерено направить представителя на операцию ЕС "Althea" в 2022 году и в группу "Helbroc" в 2023

18:53 08.10.2021
ЕС на саммите Украина-ЕС будут представлять Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен

ЕС на саммите Украина-ЕС будут представлять Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен

12:45 08.10.2021
Рада призвала Европейский парламент признать перспективу членства Украины в ЕС

Рада призвала Европейский парламент признать перспективу членства Украины в ЕС

22:18 07.10.2021
В ЕС не согласны с решением Варшавы о верховенстве польской конституции над законами ЕС, обещают принять меры

В ЕС не согласны с решением Варшавы о верховенстве польской конституции над законами ЕС, обещают принять меры

21:02 07.10.2021
Конституционный суд Польши подтвердил верховенство закона страны над правовым режимом ЕС

Конституционный суд Польши подтвердил верховенство закона страны над правовым режимом ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Личный врач Саакашвили заявил, что состояние экс-президента ухудшилось, он с трудом ходит и говорит

В Украину прибыл груз технической помощи от США– Минобороны

Похороны нардепа Полякова состоятся в Чернигове в понедельник – нардеп Скороход

В России упал самолет с парашютистами, перед аварией пилоты сообщили об отказе левого двигателя

В основных сферах торговли с ЕС Украина на 70-80% соответствует европейским стандартам - Стефанишина

ПОСЛЕДНЕЕ

Во время пожара в Киеве спасателями было эвакуировано 6 человек, из них 3 детей

Вооруженные рейдеры совершили нападение на фермера в Запорожской области

Состояние Саакашвили нормальное, жизненные показатели в порядке - пенитенциарная служба Грузии

Носовая часть подлодки ВМС США "Коннектикут" получила серьезные повреждения в ходе подводного столкновения

Сборная Франции победила Испанию 2:1 и выиграла Лигу наций УЕФА

Полиция рассматривает две версии смерти нардепа Полякова – употребление метадона или отравление

Личный врач Саакашвили заявил, что состояние экс-президента ухудшилось, он с трудом ходит и говорит

Blue Origin переносит суборбитальный полёт с туристами на борту из-за плохой погоды на 13 октября

Зеленский стал на рельсы Антимайдана и пытается скрыть свои преступления - Порошенко

Шалленберг в понедельник возглавит правительство Австрии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА