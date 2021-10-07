События

15:57 07.10.2021

С каждым депутатом фракции, не поддержавшим отставку Разумкова, будет разговор - Арахамия

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С каждым депутатом фракции, не поддержавшим отставку Разумкова, будет разговор - Арахамия

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что с каждым депутатом фракции, который не поддержал отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады, будет отдельный разговор.

"Будет общение с каждым депутатом отдельно. Отдельная судьба у каждого", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в четверг.

В то же время, Арахамия опроверг информацию, что депутатов на заседании фракции якобы просили написать заявления на выход из фракции, если они проголосуют против.

Ранее в четверг Верховная Рада 284 голосами сняла Разумкова с поста спикера парламента. 215 голосов в поддержку этого решения дала фракция "Слуга народа", однако против проголосовали семь нардепов этой же фракции.

Теги: #разумков #слуга_народа
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