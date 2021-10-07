Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", который Верховная Рада приняла 22 сентября 2021 года.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства в четверг, документ имеет целью создание законодательного механизма для противодействия антисемитизма в Украине и предотвращению его проявлениям для защиты прав человека, предотвращения случаев ксенофобии, расизма и дискриминации. Имплементация этого закона будет способствовать дальнейшему укреплению культуры толерантности в украинском обществе.

"Поддержка Владимиром Зеленским этого закона свидетельствует последовательную позицию президента и нашего государства по недопущению в Украине такого позорного явления, как антисемитизм", – отмечается в сообщении.

Документ, в частности, дает определение термина «антисемитизм» и указывает перечень его проявлений. Также в законе содержится норма о запрете антисемитизма и его проявлений. За нарушение требований этого закона предусматривается гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Речь идет о праве на возмещение материального и морального ущерба, причиненного лицу в результате антисемитизма и его проявлений. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.