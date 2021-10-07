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12:19 07.10.2021

Зеленский подписал закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине

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Зеленский подписал закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", который Верховная Рада приняла 22 сентября 2021 года.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства в четверг, документ имеет целью создание законодательного механизма для противодействия антисемитизма в Украине и предотвращению его проявлениям для защиты прав человека, предотвращения случаев ксенофобии, расизма и дискриминации. Имплементация этого закона будет способствовать дальнейшему укреплению культуры толерантности в украинском обществе.

"Поддержка Владимиром Зеленским этого закона свидетельствует последовательную позицию президента и нашего государства по недопущению в Украине такого позорного явления, как антисемитизм", – отмечается в сообщении.

Документ, в частности, дает определение термина «антисемитизм» и указывает перечень его проявлений. Также в законе содержится норма о запрете антисемитизма и его проявлений. За нарушение требований этого закона предусматривается гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Речь идет о праве на возмещение материального и морального ущерба, причиненного лицу в результате антисемитизма и его проявлений. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Теги: #антисемитизм #закон
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