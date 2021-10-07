Послы G7 на встрече с главой МВД Украины подчеркнули важность борьбы с контрабандой и подделками

Послы стран "Большой семерки" на встрече с министром внутренних дел Денисом Монастырским подчеркнули важность для инвестиционного климата Украины улучшения законодательства и борьбы с контрабандой и производством подделок, сообщается в твиттер-аккаунте G7.

"Послы согласились, что всесторонняя судебная реформа остается решающей для успеха усовершенствования правоохранительных органов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, послы G7 приветствовали сосредоточенность Монастырского на прозрачности, цифровизации, уменьшении коррупции как важных способах улучшения доверия населения к правоохранительным органам.