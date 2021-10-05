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13:44 05.10.2021

НАПК презентовало антикоррупционный портал выявления коррупционных рисков

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НАПК презентовало антикоррупционный портал выявления коррупционных рисков

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) презентовало работу нового информационного портала выявления коррупционных рисков.

"Сегодня НАПК представляет новый IT-продукт – антикоррупционный портал, направленный в первую очередь на автоматизацию и улучшение работы антикоррупционных уполномоченных", - сказал на брифинге во вторник в Киеве глава НАПК Александр Новиков.

При этом он подчеркнул, что портал создан не только для лиц, уполномоченных на борьбу с коррупцией, но и для руководителей органов власти, бизнеса, представителей СМИ и просто граждан.

По его словам, портал разработан без привлечения дополнительных государственных средств, собственными силами сотрудников НАПК.

Как рассказал руководитель департамента предотвращения и выявления коррупции НАПК Сергей Деркач, портал, который начинает работать 5 октября, содержит обширную информацию о коррупционных рисках и состоянии работы по предотвращению коррупции в конкретной организации.

По его словам, на новом ресурсе можно получить статическую информацию об антикоррупционных уполномоченных, антикоррупционных программах, обучении антикоррупционных уполномоченных, отчетах.

"На сегодняшний день портал состоит из трех больший модулей. Первый модуль – это каталог коррупционных рисков. Этот модуль будет интересен не только уполномоченным, но и общественности, поскольку это первая большая вэб-библиотека коррупционных рисков в различных сферах деятельности и государственного управления", - рассказал Деркач. Второй модуль, по его словам, касается эффективности работы антикоррупционных уполномоченных. Он будет интересен также тем, кто осуществляет общественный контроль.

"Третий модуль – это первая наиболее масштабная база данных организации работы по предотвращению коррупции абсолютно всех субъектов в стране – это и государственные органы, и органы местного самоуправления, и юридически лица", - добавил Деркач.

Теги: #напк #коррупция #портал
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