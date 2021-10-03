Двое украинских моряков умерли в Бангладеш - СМИ

На сухогрузе, который прибыл из Египта в Бангладеш, умерло двое украинских моряков, сообщило интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на местные СМИ.

"По данным местных источников, 30 сентября два украинских моряка на борту сухогруза AP ASTAREA, пришвартованного у стоянки в Читтагонге, погибли один за другим без видимой причины и болезни", - говорится на сайте издания.

Как сообщается, причины смертей окончательно не установлены. По словам местных медиков, причиной смерти одного из моряков, скорее всего, стал сердечный приступ. В то же время отмечается, что у погибших моряков не было симптомов коронавируса.

Ранее сухогруз под флагом Маршалловых островов прибыл на якорную стоянку в Читтагонге (Бангладеш) из Египта 19 сентября.