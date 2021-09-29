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14:30 29.09.2021

Вузы Украины отмечают рост числа иностранных студентов несмотря на COVID-19

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Вузы Украины отмечают рост числа иностранных студентов несмотря на COVID-19

Доля иностранных студентов в высших учебных заведениях (вуз) Украины выросла, несмотря на пандемию COVID-19 и карантинные ограничения, сообщили представители нескольких вузов на круглом столе в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Сейчас пропорция украинских и иностранных студентов в нашем университете составляет 70% к 30% в пользу иностранцев. Если говорить о ТОП-3 стран, откуда приезжают абитуриенты – это Индия, Нигерия и Конго. Наиболее популярными среди иностранцев специальностями являются медицина, маркетинг и программное обеспечение", - заявила заведующая кафедрой менеджмента и экономики Международного европейского университета Юлия Ремига.

По ее словам, политика вуза направлена на создание более комфортных условий для пребывания иностранных студентов в Украине.

"Иностранные студенты составляют 1/10 часть из общего количества контрактников в КПИ… На технических факультетах количество иностранцев составляет около 2-х студентов на группу. При этом в абсолютных значениях эти показатели мы считаем низкими", - указал заместитель первого проректора, начальник научно-методического управления Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского Сергей Гожий.

Он отметил, что вуз пытается исправить данную ситуацию с помощью создания Центра международного образования для привлечения большего числа зарубежных студентов в крупнейший технический вуз Украины.

"После распада СССР в экономических вузах количество иностранных студентов резко сократилось. На сегодня мы видим приоритет в отправке украинских студентов на обучение в иностранные университеты... При этом есть много иностранных студентов, желающих учиться на англоязычных программах у нас. К примеру, сейчас к нам на подготовительные курсы приезжают 40 абитуриентов из Алжира", - сказал проректор по научно-педагогической работе Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Анатолий Колот.

Начальник учебного отделения Киевского национального университета строительства и архитектуры Андрей Шпаков, в свою очередь, отметил, что важным фактором для привлечения иностранных студентов является история вуза. "Наш университет имеет большое количество выпускников из других стран. Многие студенты приезжают к нам именно благодаря семейным традициям, так как их родители являются нашими выпускниками", - подчеркнул он.

Теги: #колот #гожий #вуз #кнуба #вакцинация #гиря #ремига #международный_европейский_университет #уракин #кнэу #кпи #шпаков #иностранцы #студенты
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