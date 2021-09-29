Политзаключенного крымчанина Газиева избили в российской больнице после микроинсульта - омбудсмен

Удерживаемый в РФ гражданин Украины, крымчанин Сервет Газиев был избит перед его выпиской из туберкулезной больницы в Ростове-на-Дону, где находился после перенесенного микроинсульта, сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Его повалили на пол, нанесли удары по спине, скрутили руки и побрили бороду. Позорный поступок в отношении 61-летнего политзаключенного произошел перед его выпиской из межобластной туберкулезной больницы… Состояние здоровья крымского татарина вызывает серьезное беспокойство, ведь в российском следственном изоляторе ему регулярно не предоставляется медицинская помощь, а теперь у него еще и болит шея и немеет рука из-за избиения работниками тюремной больнице", - написала Денисова в Facebook.

По ее словам, отношение к Газиеву "является местью Кремля за его твердую позицию говорить на родном крымскотатарском языке в СИЗО и во время судебных заседаний, а также постоянное отстаивание своих прав".

Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно обеспечить Газиеву необходимую медицинскую помощь, а также содействие в избрании иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу из-за состояния его здоровья. Также он потребовала от генерального прокурора РФ Игоря Краснова дать правовую оценку преступным действиям работников тюремной больницы к украинскому гражданину и привлечь виновных к уголовной ответственности.

"Такие действия в отношении нашего соотечественника расцениваю как пытки, бесчеловечное обращение и нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - подчеркнула омбудсмен.

Также Денисова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, председателю ОБСЕ Анн Линде "остановить произвол страны-оккупанта, продолжать политически санкционное давление на РФ для немедленного освобождения всех пленников Кремля".