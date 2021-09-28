Апелляционный суд оставил меру пресечения генералу Павловскому без изменений

Апелляционный суд отклонил жалобу защитников экс-заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского в деле закупки некачественной техники для украинских армейцев и оставил его под стражей с альтернативой залога почти 40 млн грн, сообщает "5 канал" во вторник.

"Я считаю, что оснований для отмены постановления Печерского судьи Соколова нет, прошу оставить апелляционные жалобы без удовлетворения, а постановление следственного судьи без изменений", - сказал прокурор на заседании.

Адвокаты подозреваемого настаивают, что таких средств за уплаты залога их подзащитный не имеет, оснований для его обвинений нет, и поэтому будут и далее бороться за смягчение меры пресечения.

В сообщении отмечается, что жалоба была рассмотрена лишь с седьмой попытки - суд не мог взяться за дело еще с начала июля.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 12 июля избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 475 млн грн Павловскому по делу о поставках военной техники низкого качества. В Государственном бюро расследований подчеркнули, что таким образом суд избрал меру пресечения уже четвертому подозреваемому по делу.

Ранее ГБР уведомило о подозрении чиновников "Кузни на Рыбальском" (Киев) и Минобороны, в том числе Павловского, из-за поставок военной техники низкого качества. "Глава правления "Кузня на Рыбальском" подговорил замминистра обороны Украины заключить государственный контракт именно с его предприятием. Представитель министерства дал указание подчиненным руководителям одного из департаментов Минобороны беспрепятственно заключить государственный контракт на строительство катеров именно с указанным ЧАО", - сообщил начальник следственного отдела ГБР Олег Гриняк.

Кроме того, по данным ГБР, была проведена закупка для нужд ВСУ санитарных автомобилей производства "Богдан Моторс", которые не соответствуют установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах

Сумма ущерба по двум эпизодам по данным следствия составляет более 475 млн грн.