Депутаты от "Евросолидарности" обратились к омбудсмену из-за грубых нарушений в деле генерала Павловского

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко и Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщили уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой о грубых нарушениях прав генерала Игоря Павловского и призвали ее принять меры в связи с его проблемы со здоровьем, сообщается на сайте политсилы.

"Мы обратились к омбудсмену с тем, чтобы максимально офис Уполномоченного работал, мониторил и участвовал в следствии против генерала Павловского, Шандры и других фигурантов этого дела, поскольку мы видим, насколько системно нарушаются права людей, которых сегодня обвиняют в тех или иных преступлениях. Офис Уполномоченного уже начал подключаться… Там есть проблемы со здоровьем Павловского. Только вчера к нему допустили врачей", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, адвокаты Павловского подали представление в Европейский суд по правам человека, что предполагает включение в процесс Офиса омбудсмена. "Мы получили заверения, что присутствие ее представителей на этом судебном процессе будет обеспечено. К сожалению, сегодня в Украине таких судебных процессов разного веса и резонанса много. Поэтому увеличивается нагрузка на Офис омбудсмен", - отметила народный депутат.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Геращенко подчеркнула, что в деле "Кузни на Рыбальском" в отношении подозреваемых фактически применяются психологические пытки. "Как депутатский запрос направили Уполномоченному информацию о нарушениях прав человека, нарушении права на защиту здоровья, оказании медицинской помощи, психологическом давлении и по сути психологические пытки. И по сути отказ в праве на апелляцию в суде генерала Павловского, директора завода Шандры, которых привозят на суд, не приходят прокуроры, не предоставляют соответствующей медицинской помощи", - сказала она.

Супруга Павловского Ольга сообщила, что после многочисленных обращений к следствию, омбудсмену и общественной огласки к Игорю Павловскому 1 сентября, наконец, допустили врачей. "Все медицинские заключения, которые мы передавали в судебные заседания по его состоянию здоровья, подтвердились… Его состояние оставляет желать лучшего. Он слишком высоко ценит воинскую честь, чтобы лгать о своем здоровье", - отметила она.

По ее словам, суть жалобы, чтобы офис Омбудсмена вмешался в ситуацию с оказанием медицинской помощи, которой де-факто не было в течение двух месяцев, и, возможно, взял под контроль незаконные действия по продлению пребывания его супруга под стражей. "Офис Омбудсмена пообещал разобраться и контролировать ситуацию со здоровьем Игоря Валентиновича в СИЗО", - резюмировала Ольга Павловская.