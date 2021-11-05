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20:38 05.11.2021

Порошенко встретился с Павловским сразу после освобождения генерала из-под стражи

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Порошенко встретился с Павловским сразу после освобождения генерала из-под стражи

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился с Игорем Паловским и его женой сразу после освобождения генерала из-под стражи.

Как сообщает пресс-служба "Евросолидарности", на встрече также присутствовали руководитель штаба партии Александр Турчинов, народные депутаты Ирина Геращенко и Ростислав Павленко.

"Конечно, мы не могли остаться в стороне. Я очень обрадовался, когда "Дело громад" как общественная организация, "Братья по оружию" как ветеранская организация, "Европейская солидарность" и наша фракция как политическая организация – не остались равнодушными все. Несколько дней назад Александр Валентинович подходит ко мне и говорит: "я хочу, чтобы вы знали, я перечислил 100 тысяч на генерала Павловского. Почти 6300 украинцев - кто сколько мог – как в библейской притче вдова, которая дает лепту, мельчайшую монету, но стоит она больше, чем горы золота", – сказал Порошенко.

В свою очередь Павловский поблагодарил Порошенко и всех небезразличных украинцев за поддержку.

"Самое главное в этой ситуации – это поддержка. Поддержка боевых собратьев, друзей, руководства, которое, я считаю, к тому времени выдержало наибольшее нашествие. Как Российской Федерации, так и экономический кризис… Я очень благодарен собратьям. Благодарен политической силе "Европейская солидарность". Я не хочу говорить, что это партия. Я хочу сказать, что это сила. Потому что мы все равно победим. Мы победим этот позор, который они пишут в своих подозрениях", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Павловского отпустили из-под стражи после внесения 18 млн грн залога, сообщил адвокат Ростислав Кравец.

В свою очередь пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) позже сообщила, что залог также был внесен за директора "Кузни на Рыбальском" Валерия Шандру. Третий подозреваемый остается под стражей.

Согласно информации Бюро, в ближайшее время досудебное расследование по данному делу будет завершено, а материалы уголовного производства направлены на рассмотрение в суд.

Печерский райсуд Киева 12 июля избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 475 млн грн Павловскому по делу о поставках военной техники низкого качества.

В Государственном бюро расследований подчеркнули, что таким образом суд избрал меру пресечения уже четвертому подозреваемому по делу. 29 сентября Апелляционный суд отклонил жалобу защитников Павловского и оставил его под стражей с альтернативой залога почти 40 млн грн. Позже сумму залога уменьшили до 18 млн грн.

4 ноября сбор средств для внесения залога был окончен: 2 млн 100 тысяч грн из общей суммы собрали украинские граждане, еще 15,9 млн грн были внесены Фондом семьи Петра Порошенко.

Ранее ГБР уведомило о подозрении чиновников "Кузни на Рыбальском" (Киев) и Минобороны, в том числе Павловского, из-за поставок военной техники низкого качества.

"Глава правления "Кузня на Рыбальском" подговорил замминистра обороны Украины заключить государственный контракт именно с его предприятием. Представитель министерства дал указание подчиненным руководителям одного из департаментов Минобороны беспрепятственно заключить государственный контракт на строительство катеров именно с указанным ЧАО", - сообщил начальник следственного отдела ГБР Олег Гриняк.

Кроме того, по данным ГБР, была проведена закупка для нужд ВСУ санитарных автомобилей производства "Богдан Моторс", которые не соответствуют установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах

Сумма ущерба по двум эпизодам по данным следствия составляет более 475 млн грн.

Теги: #порошенко #павловский #залог
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