Турчинов призвал украинцев приобщился к сбору средств на залог для генерала Павловского

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов призвал граждан Украины присоединиться к сбору средств для внесения определенного судом залога для экс-заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского.

"Павловскому, проживающему с семьей в арендованной квартире, выставили сумму залога по сфабрикованному делу полмиллиарда, которую снисходительно через три месяца уменьшили до 18 млн. У ветерана войны, получившего инвалидность во время боевых действий, нет таких средств. Но я верю, что мы можем собрать их. Я уже сделал перерасчет на выкуп Павловского и прошу всех, кто с ним сражался, кого он защищал в 2014 году, по возможности, поддержать генерала", - написал Турчинов в Facebook в среду.

По его словам, сбор средств организовала общественная организация "Справа громад".

Турчинов также отметил, что высокая сумма залога для Павловского определена "в то время, когда киевские суды выпускают за копеечные залоги или вообще без них – коррупционеров, предателей и мятежников", и назвал генерала "заложником у зеленого режима".

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 12 июля избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 475 млн грн Павловскому по делу о поставках военной техники низкого качества. В Государственном бюро расследований подчеркнули, что таким образом суд избрал меру пресечения уже четвертому подозреваемому по делу. 29 сентября Апелляционный суд отклонил жалобу защитников Павловского и оставил его под стражей с альтернативой залога почти 40 млн грн.

Ранее ГБР уведомило о подозрении чиновников "Кузни на Рыбальском" (Киев) и Минобороны, в том числе Павловского, из-за поставок военной техники низкого качества. "Глава правления "Кузня на Рыбальском" подговорил замминистра обороны Украины заключить государственный контракт именно с его предприятием. Представитель министерства дал указание подчиненным руководителям одного из департаментов Минобороны беспрепятственно заключить государственный контракт на строительство катеров именно с указанным ЧАО", - сообщил начальник следственного отдела ГБР Олег Гриняк.

Кроме того, по данным ГБР, была проведена закупка для нужд ВСУ санитарных автомобилей производства "Богдан Моторс", которые не соответствуют установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах

Сумма ущерба по двум эпизодам по данным следствия составляет более 475 млн грн.