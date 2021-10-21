Политика

13:17 21.10.2021

Нардепа Киву исключили из партии "ОПЗЖ"

1 мин читать
Нардепа Киву исключили из партии "ОПЗЖ"

Народного депутата Илью Киву исключили из партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". О своем исключении из партии он сообщил на видео, обнародованном журналистом Андреем Павловским в соцсети Facebook.

Решение об исключении Кивы было принято на конференции Полтавской областной организации "ОПЗЖ". Сам нардеп считает, что это решение было принято по инициативе Юрия Бойко и Сергея Лёвочкина.

"Я не давал им возможность сливать и продавать партию, подделывать документы. Может быть, им действительно не нравится моя позиция по отношению к нацистским преступникам или к президенту РФ. Это нормальная история, мы имеем право на свою точку зрения и позицию. Я готов как к диалогу, так и к резким бескомпромиссным действиям", - заявил Кива.

Он уточнил, что теперь ожидает решения об исключении его из фракции.

 

Теги: #кива #павловский #опзж
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:14 21.10.2021
"ОПЗЖ" опровергла информацию об исключении Кивы из партии

"ОПЗЖ" опровергла информацию об исключении Кивы из партии

14:17 21.10.2021
Нардеп Скорик назвал информацию об исключении Кивы из ОПЗЖ недоразумением

Нардеп Скорик назвал информацию об исключении Кивы из ОПЗЖ недоразумением

13:35 21.10.2021
Нардеп Кузьмин: Бойко отрицает исключение Кивы из партии, "ОПЗЖ" готовит опровержение

Нардеп Кузьмин: Бойко отрицает исключение Кивы из партии, "ОПЗЖ" готовит опровержение

14:59 12.10.2021
Медведчук считает сфабрикованными все доказательства в деле о финансировании им терроризма

Медведчук считает сфабрикованными все доказательства в деле о финансировании им терроризма

15:13 08.10.2021
Медведчуку в понедельник вручат новое подозрение – соратник по фракции Кузьмин

Медведчуку в понедельник вручат новое подозрение – соратник по фракции Кузьмин

16:50 07.10.2021
Порошенко назвал риторику ОПЗЖ в адрес "Евросолидарности" свидетельством того, что последняя все делает правильно

Порошенко назвал риторику ОПЗЖ в адрес "Евросолидарности" свидетельством того, что последняя все делает правильно

20:00 28.09.2021
Апелляционный суд оставил меру пресечения генералу Павловскому без изменений

Апелляционный суд оставил меру пресечения генералу Павловскому без изменений

15:33 26.09.2021
Нардеп Шуфрич стал владельцем 60% "Первого Независимого" телеканала

Нардеп Шуфрич стал владельцем 60% "Первого Независимого" телеканала

16:19 02.09.2021
Депутаты от "Евросолидарности" обратились к омбудсмену из-за грубых нарушений в деле генерала Павловского

Депутаты от "Евросолидарности" обратились к омбудсмену из-за грубых нарушений в деле генерала Павловского

18:01 28.08.2021
Заседание суда по делу Павловского скорее всего состоится 30 августа – адвокат

Заседание суда по делу Павловского скорее всего состоится 30 августа – адвокат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Стефанчук: пока нет оснований говорить о каких-то кадровых ротациях в Кабмине, кроме отставки Абрамовского

"ОПЗЖ" опровергла информацию об исключении Кивы из партии

Рада примет закон о столице в конце ноября - нардеп

Зеленский и глава Пентагона обсудили углубление взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны

Стефанчук созывает на четверг внеочередное заседание Рады по требованию Зеленского

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба: заявления Лаврова о том, что Путин не обещал провести встречу Нормандского формата – слабое оправдание

В "Голосе" заявили, что попытки отстранить Железняка с должности председателя фракции не имеют юридической силы

Стефанчук объявил о прекращении полномочий нардепа Железняка как главы фракции "Голос" по требованию большинства ее членов

Ермак обсудил с Нуланд ее визит в РФ и дальнейшие усилия по урегулированию ситуации на Донбассе

Стефанчук: мне никто никогда не указывал, на какие телеканалы ходить

Стефанчук о результатах соцопроса, свидетельствующих о падении рейтинга Зеленского: Я не доверяю рейтингам социологов

Стефанчук: пока нет оснований говорить о каких-то кадровых ротациях в Кабмине, кроме отставки Абрамовского

С Кличко есть конструктив по законопроекту о столице - Виталий  Безгин

Проект госбюджета-2022 не соответствует вызовам, стоящим перед украинским обществом – лидер "Голоса"

Нардепы затягивают бюджетный процесс и рискуют сорвать его - глава профильного комитета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА