Нардепа Киву исключили из партии "ОПЗЖ"

Народного депутата Илью Киву исключили из партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". О своем исключении из партии он сообщил на видео, обнародованном журналистом Андреем Павловским в соцсети Facebook.

Решение об исключении Кивы было принято на конференции Полтавской областной организации "ОПЗЖ". Сам нардеп считает, что это решение было принято по инициативе Юрия Бойко и Сергея Лёвочкина.

"Я не давал им возможность сливать и продавать партию, подделывать документы. Может быть, им действительно не нравится моя позиция по отношению к нацистским преступникам или к президенту РФ. Это нормальная история, мы имеем право на свою точку зрения и позицию. Я готов как к диалогу, так и к резким бескомпромиссным действиям", - заявил Кива.

Он уточнил, что теперь ожидает решения об исключении его из фракции.