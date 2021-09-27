ГБР проверяет причастность чиновников ФГИ к незаконной приватизации "Черкассыоблэнерго"

Оперативники Государственного бюро расследований (ГБР) проверяют причастность должностных лиц Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) к незаконной приватизации объекта критической инфраструктуры страны, сообщается на сайте ГБР в понедельник.

При этом в ведомстве не уточняют, о каком объекте идет речь, лишь указывают, что он находится в Черкасской области.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, речь идет о ПАО "Черкассыоблэнерго".

"Пакет акций государственного предприятия запланировано продать на аукционе по значительно более низкой цене, чем его рыночная стоимость - примерно 6 млрд гривень. Из-за такой приватизации государство также ежегодно недополучало бы по меньшей мере 180 млн грн гарантированной прибыли. Чиновники ФГИ, несмотря на предостережения от правоохранительных и государственных органов власти, продолжали подготовку к приватизации стратегического предприятия", - говорится в сообщении.

Во время проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники ГБР изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность представителей ФГИ, сообщают в ведомстве. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, к приватизации несколько лет готовились пакеты акций по 70% "Хмельницк-" и "Николаев-", 65% "Харьков-", 60,25% - "Запорожье-" и 50,99% "Тернопольоблэнерго". В июне этого года ФГИ представил обновленный график приватизации, в котором продажа четырех облэнерго ("Николаев-", "Харьков-", "Запорожье-" и "Хмельницкоблэнерго") запланирована на февраль 2022 года, тогда как еще два остававшихся у государства облэнерго ("Тернополь-" и "Черкассыоблэнерго") в графике отсутствовали.

31 марта 2021 года Хозяйственный суд Черкасской области прекратил процесс банкротства ПАО "Черкассыоблэнерго", обосновав это тем, что, согласно закону о приватизации государственного и коммунального имущества, производство по делу о банкротстве госпредприятий, в отношении которых принято решение о приватизации, подлежит прекращению.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО, согласно которому Украина отказалась от приватизации облэнерго в пользу передачи их в управление Минэнерго. В свою очередь, Кабинет министров заявил о намерениях с 1 апреля 2022 года прекратить приватизацию принадлежащих государству пакетов акций облэнерго и поручил ФГИ предпринять меры по прекращению приватизации неконтрольных пакетов еще трех облэнерго, в том числе ПАО "Черкассыоблэнерго".

ФГИ управляет 46% акций "Черкассыоблэнерго", еще 25% находятся в управлении ЧАО "Украинская энергосберегающая сервисная компания" ("УкрЭСКО"). "Черкассыоблэнерго" обслуживает 631,5 тыс. потребителей, в том числе – 616,17 тыс. бытовых. По итогам 2020 года компания увеличила чистую прибыль на 15% по сравнению с 2019 годом - до 12,5 млн грн, а чистый доход - на 33%, до 1,7 млрд грн.