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20:16 23.09.2021

ГБР сообщило о подозрении одному из своих сотрудников из-за незаконной продажи изъятой кукурузы

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ГБР сообщило о подозрении одному из своих сотрудников из-за незаконной продажи изъятой кукурузы

Государственное бюро расследований (ГБР) во время досудебного расследования по факту служебной халатности сообщили о подозрении одному из своих сотрудников.

"До службы в ГБР работник занимал должность следователя одного из отделов ГФС в Николаевской области. Установлено, что на предыдущем месте службы во время досудебного расследования в уголовном производстве следователь допустил незаконную продажу изъятой во время обысков кукурузы весом более 1,2 тыс. тонн", - сообщает пресс-служба ГБР.

Так, из-за его халатности государственному бюджету нанесен ущерб на сумму 4,7 млн грн.

Теги: #гбр #подозрение
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