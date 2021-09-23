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13:54 23.09.2021

Рада приняла закон о деолигархизации, "за" - 279 голосов

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Рада приняла закон о деолигархизации, "за" - 279 голосов

Верховная Рада поддержала законопроект "О предотвращении угрозам национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющим значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархами)", т.н. "закон о деолигархизации".

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за законопроект на заседании в четверг в целом проголосовали 279 народных депутатов, из них 229 – представители фракции "Слуга народа".

Согласно закону, основанием для включения в реестр олигархов, который формирует и ведёт Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), являются любые три из четырех условий: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).

СНБО принимает решение о признании лица олигархом на основании представления Кабмина, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета. Олигархов включают в реестр не позднее трёх дней со дня принятия соответствующего решения СНБО.

При этом законопроект оговаривает, что за 10 рабочих дней до рассмотрения вопроса на заседании СНБО о признании лица олигархом аппарат СНБО направляет по месту его регистрации сообщение о таком заседании. В свою очередь лицо, которого собираются признать олигархом, не позже чем за пять рабочих дней до соответствующего заседания СНБО имеет право в письменной форме предоставить личные пояснения и другие документы.

В реестр также вносят сведения деклараций о контактах лиц, общавшихся с олигархами или их представителями. Реестр является информационно-коммуникационной системой, предназначенной для обнародования.

Лицам, включённым в реестр олигархов запрещается, в частности, делать взносы в виде собственных денежных средств на поддержку политпартий, в избирательные фонды кандидатов (кроме собственного избирательного фонда), политпартий во время избирательного процесса, покупать объекты большой приватизации, финансировать какую-либо политическую агитацию или проведение митингов и демонстраций с политическими лозунгами. Олигарх, включённый в реестр, обязан подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления его в силу. Закон теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.

Теги: #деолигархизация #закон
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