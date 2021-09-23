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12:40 23.09.2021

ЮНИСЕФ в рамках COVAX поставил в Украину три ультрахолодовые морозильника для вакцин от COVID-19

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ЮНИСЕФ в рамках COVAX поставил в Украину три ультрахолодовые морозильника для вакцин от COVID-19

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках механизма COVAX доставил в Украину три морозильные камеры для хранения вакцины Pfizer от COVID-19 при ультранизких температурах.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, морозильные камеры с диапазоном температур от -40 ° C до -86 ° C производства Vestfrost (Дания), будут установлены на складе ГП "Укрмедпостач".

Дополнительные ультрахолодовые морозильники позволят увеличить мощности Украины по хранению на национальном уровне вакцины Pfizer, которая требует сверхнизких температурных условий - температуры до -80 ° C.

"Ближайшие месяцы мы ожидаем еженедельные поставки по почти 500 тыс. доз вакцины Comirnaty от Pfizer-Biontech, поэтому мы больше нуждаемся в оборудования для логистических цепей", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам главы представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурата Сахина, в настоящее время появление мРНК вакцин в контексте COVID побудило многие страны обновить оборудование своей холодовой цепи.

"В ЮНИСЕФ мы гордимся тем, что можем поддержать Украину в этом обновлении, и хотели бы выразить благодарность партнерам и донорам в рамках COVAX, которые делают это возможным. Это позволяет хранить больший объем вакцин при сверхнизких температурах, обеспечивая сохранение их действенности для защиты людей в Украине от COVID-19 ", - сказал он.

Хранение и логистику мРНК-вакцин, полученных от COVAX, с соблюдением соответствующей холодовой цепи в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

Украина также продолжит получать вакцины от COVID-19 в рамках COVAX. В настоящее время в рамках COVAX в Украину уже поставлено более 4,325 млн доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna и AstraZeneca).

Инициатива COVAX направлена на обеспечение справедливого и равноправного доступа к вакцинам от COVID-19 для каждой страны мира. Работу COVAX координируют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и Коалиция по вопросам инноваций для готовности к эпидемиям (CEPI), ЮНИСЕФ взаимодействует с производителями и партнерами по закупкам и логистике вакцин от COVID-19.

COVAX работает с организациями гражданского общества, производителями вакцин, правительствами США, Великобритании, Европейского Союза, со Всемирным банком и другими.

Теги: #холодильники #вакцина #covax
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