KTD Group через месяц-два запустит конвейерное производство холодильников на заводе в Черкассах

KTD Group, выпускающая в Украине бытовую технику под торговыми марками Saturn, ST и Laretti, планирует через один-два месяца начать конвейерное производство холодильников на заводе в Черкассах, сообщил президент KTD Group Александр Громыко.

"Мы уже запустили опытное производство холодильников, и через месяц-два запускаем конвейерную сборку на 300 тыс. холодильников в год. Металл покупаем у "Метинвеста", - сообщил А.Громыко в ходе "круглого стола" по проблемам трудовой миграции в Киеве во вторник.

Как сообщалось, первоначально запуск завода с постепенным выходом на выпуск 300 тыс. холодильников ежегодно намечался на лето 2017 года, однако А.Громыко пояснял сдвиг сроков на 2018 год необходимостью изменения проекта с учетом энергосберегающих технологий, поскольку планируется выпускать энергосберегающие холодильники класса "А++" и "А+++".

Затем запуск переносился с учетом необходимости решения всех возникающих технических вопросов, тем более с учетом сложности производства.

Ранее А.Громыко отмечал, что украинские производители могут заменить европейским компаниям китайские заводы, поскольку размещение в Украине производства позволяет сократить сроки доставки, избежать пошлины благодаря зоне свободной торговли с ЕС.

"Чего нам не хватает и что мы видели, например, в Словакии или Турции – это, безусловно, поддержка производителя со стороны государства. В той же Словакии, если бы я открыл аналогичный завод и создал 500 рабочих мест, мне бы компенсировали стоимость оборудования от 30% до 50%", - отметил А.Громыко в ходе "круглого стола".

KTD Group работает на рынке бытовой техники более 20 лет. Является крупным поставщиком бытовой техники разных торговых марок на европейском рынке, часть продукции изготавливает на фабриках Китая, Турции и Тайваня. По данным на ее сайте, за этот период открыты офисы в 13 странах мира, в том числе в ОАЭ и Тунисе. Инвесткомпания "Драгон Капитал" оценивала долю группы на украинском рынке бытовой техники в 14%.

KTD Group в 2009 году открыла в Каневе завод полуавтоматических стиральных машин Kupava, затем ассортимент завода был расширен за счет выпуска разной мелкой быттехники под торговой маркой Saturn. Второй завод группы расположен в Черкассах, где на сегодня выпускаются конвекторы, обогреватели, электрические печи.

В Украине крупнейшим производителем холодильников был завод "Норд" в Донецке, который в 2016 году вынужденно прекратил работу из-за невозможности вести производственную деятельность в сложившихся условиях, и перенес производство холодильников в Китай.