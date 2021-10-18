Украина получит около 40 тыс. доз вакцины против гриппа от механизма COVAX для вакцинации медиков

Украина получит от механизма COVAX около 40 тыс. доз вакцины от гриппа для вакцинации медиков, которые задействованы в борьбе с пандемией COVID-19, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Эта вакцина будет бесплатной и будет распределяться на уровне областей", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Кроме того, Кузин сообщил, что вакцины от гриппа для вакцинации медиков, принимающих участие в борьбе с последствиями пандемии COVID-19, будут также приобретены за счет госбюджета, однако не уточнил их количества.

Кузин отметил растущий спрос на вакцину от гриппа в Украине.

"Вакцинация от гриппа постепенно становится привычной. За последние несколько лет количество вакцины, которое использует Украина, выросло почти в два раза", - сказал он.