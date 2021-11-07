События

12:46 07.11.2021

ЮНИСЕФ доставил в Украину около 3 млн доз вакцины Moderna в рамках COVAX

2 мин читать
ЮНИСЕФ доставил в Украину около 3 млн доз вакцины Moderna в рамках COVAX

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину в воскресенье 2 млн 930 тыс 300 доз вакцины от коронавирусной инфекции Covid-19 производства компании Moderna, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

"Украина получает вакцины бесплатно в рамках COVAX – инициативы солидарности международного сообщества, чтобы способствовать доступу к эффективным и безопасным вакцинам от COVID-19 для всех стран", - говорится в сообщении.

"Уже 11 млн украинцев получили по крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19… Moderna – это четвертая вакцина, которая доступна в Украине для прививки от Covid-19. Благодарю международных партнеров за системную поддержку и совместное стремление победить пандемию", – сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Всего в рамках Covax вместе с этой поставкой ЮНИСЕФ доставил 7 млн 415 тыс 810 доз вакцин различных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac).

"Мы надеемся, что все учителя получат прививки как можно скорее, включая вакцины из этой партии, чтобы школы были открытыми и дети вернулись в классы… Согласно новейшему опросу, проведенному ЮНИСЕФ, 42% украинцев, которые еще не вакцинировались, готовы привиться – это обнадеживающе. Пожалуйста, получите защиту сейчас", – сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин.

В свою очередь, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приветствуют доставку вакцины Moderna по инициативе COVAX в Украину. "Благодаря усилиям каждого сейчас в Украине достаточно вакцин, которые позволяют вакцинировать сто тысяч человек ежедневно", – сказал представитель ВОЗ и председатель Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

Хранение и логистику полученных от COVAX вакцин с соблюдением соответствующей холодовой цепи в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

Инициатива COVAХ направлена на обеспечение справедливого и равноправного доступа к вакцинам Covid-19 для каждой страны мира. Работу COVAX координируют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и Коалиция по вопросам инноваций для готовности к эпидемиям (CEPI), а ЮНИСЕФ взаимодействует с производителями и партнерами по закупкам и логистике вакцин от Covid-19. COVAX работает с организациями гражданского общества, производителями вакцин, правительствами США, Великобритании, ЕС, Всемирным банком и другими.

Теги: #moderna #вакцина #доставка #covax
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:27 05.11.2021
Бустерная доза вакцины от COVID-19 станет доступна украинцам после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан - министр Ляшко

Бустерная доза вакцины от COVID-19 станет доступна украинцам после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан - министр Ляшко

16:48 04.11.2021
Crown Agents закупит ковидную вакцину для Украины за средства кредита ЕИБ

Crown Agents закупит ковидную вакцину для Украины за средства кредита ЕИБ

05:12 03.11.2021
В Польше начали тестировать украинскую вакцину от COVID-19

В Польше начали тестировать украинскую вакцину от COVID-19

22:07 27.10.2021
Привитым вакциной от COVID-19 Johnson&Johnson испанцам предложат привиться Pfizer или Moderna

Привитым вакциной от COVID-19 Johnson&Johnson испанцам предложат привиться Pfizer или Moderna

22:43 25.10.2021
Европейский регулятор разрешил делать третью дозу вакцины Spikevax от COVID-19

Европейский регулятор разрешил делать третью дозу вакцины Spikevax от COVID-19

18:24 25.10.2021
Moderna объявила об успешных испытаниях вакцины от COVID-19 среди детей возрастом от 6 до 11 лет

Moderna объявила об успешных испытаниях вакцины от COVID-19 среди детей возрастом от 6 до 11 лет

14:14 25.10.2021
Украина не рассматривает поставки антиковидной вакцины Johnson&Johnson – Кузин

Украина не рассматривает поставки антиковидной вакцины Johnson&Johnson – Кузин

18:14 22.10.2021
Вакцины Pfizer эффективны более чем на 90% при прививании детей - компания

Вакцины Pfizer эффективны более чем на 90% при прививании детей - компания

18:11 18.10.2021
Европейский регулятор приступил к рассмотрению заявки на применение вакцины Pfizer для детей

Европейский регулятор приступил к рассмотрению заявки на применение вакцины Pfizer для детей

13:37 18.10.2021
Украина получит около 40 тыс. доз вакцины против гриппа от механизма COVAX для вакцинации медиков

Украина получит около 40 тыс. доз вакцины против гриппа от механизма COVAX для вакцинации медиков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Казахстане шесть человек погибли в результате выброса метана на шахте Абайская, еще двое в реанимации

В Украине за сутки зафиксировано 17 419 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 8 520 человек, 449 умерло

Российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

Неизвестные напали на депутата одной из ОТГ Херсонской области, за его жизнь борются врачи – полиция

Правительство Украины отменило решение о победителе конкурса на должность главы Государственной налоговой службы

ПОСЛЕДНЕЕ

В начале недели в Украине будет относительно тепло, местами небольшие дожди

Военные Ирана начали учения в Ормузском проливе и северной части Индийского океана

В Минобороны разработали ряд нормативных документов в рамках цифровой трансформации ведомства

При покушении на иракского премьера использовались три дрона, два удалось сбить - МВД

Зеленский поздравил работников социальной сферы с их профессиональным праздником

Три человека погибли в ДТП на автодороге "Киев-Знаменка"

В Казахстане шесть человек погибли в результате выброса метана на шахте Абайская, еще двое в реанимации

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 249,5 млн

В Украине за сутки зафиксировано 17 419 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 8 520 человек, 449 умерло

С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА