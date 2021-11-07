ЮНИСЕФ доставил в Украину около 3 млн доз вакцины Moderna в рамках COVAX

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину в воскресенье 2 млн 930 тыс 300 доз вакцины от коронавирусной инфекции Covid-19 производства компании Moderna, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

"Украина получает вакцины бесплатно в рамках COVAX – инициативы солидарности международного сообщества, чтобы способствовать доступу к эффективным и безопасным вакцинам от COVID-19 для всех стран", - говорится в сообщении.

"Уже 11 млн украинцев получили по крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19… Moderna – это четвертая вакцина, которая доступна в Украине для прививки от Covid-19. Благодарю международных партнеров за системную поддержку и совместное стремление победить пандемию", – сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Всего в рамках Covax вместе с этой поставкой ЮНИСЕФ доставил 7 млн 415 тыс 810 доз вакцин различных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac).

"Мы надеемся, что все учителя получат прививки как можно скорее, включая вакцины из этой партии, чтобы школы были открытыми и дети вернулись в классы… Согласно новейшему опросу, проведенному ЮНИСЕФ, 42% украинцев, которые еще не вакцинировались, готовы привиться – это обнадеживающе. Пожалуйста, получите защиту сейчас", – сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин.

В свою очередь, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приветствуют доставку вакцины Moderna по инициативе COVAX в Украину. "Благодаря усилиям каждого сейчас в Украине достаточно вакцин, которые позволяют вакцинировать сто тысяч человек ежедневно", – сказал представитель ВОЗ и председатель Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

Хранение и логистику полученных от COVAX вакцин с соблюдением соответствующей холодовой цепи в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

Инициатива COVAХ направлена на обеспечение справедливого и равноправного доступа к вакцинам Covid-19 для каждой страны мира. Работу COVAX координируют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и Коалиция по вопросам инноваций для готовности к эпидемиям (CEPI), а ЮНИСЕФ взаимодействует с производителями и партнерами по закупкам и логистике вакцин от Covid-19. COVAX работает с организациями гражданского общества, производителями вакцин, правительствами США, Великобритании, ЕС, Всемирным банком и другими.