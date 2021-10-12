Медицина

14:01 12.10.2021

Европейские государства готовы предоставлять Украине вакцины против COVID-19 в рамках механизма COVAX - совместное заявление

1 мин читать
Европейские государства готовы предоставлять Украине вакцины против COVID-19 в рамках механизма COVAX - совместное заявление

Государства, входящие в состав Европейского Союза, готовы предоставлять Украине вакцины от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейского Совета Шарля Мишеля и президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляен, которое было принято главами Украины и Евросоюза по итогам 23-го саммита Украина-ЕС во вторник, и обнародовано на сайте главы государства.

"Мы (подписанты заявления – ИФ) подтвердили нашу готовность тесно сотрудничать над обеспечением доступа к вакцинам против COVID-19 в рамках платформы COVAX, в том числе через Механизм передачи вакцин ЕС и предоставления Украине вакцин через него государствами-членами ЕС", - говорится в документе.

В нем уточняется, что подписанты заявления также приветствовали принятие Евросоюзом решения о совместимости Европейского цифрового COVID сертификата и украинского цифрового сертификата для взаимного облегчения передвижения людей во время ограничений COVID-19, и признали достижения Украины в этой связи.

"Пакет помощи объемом EUR190 млн и программа макрофинансовой помощи в размере EUR 1,2 млрд, которые ЕС мобилизовал для Украины с целью преодоления пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий, значительно превышают объемы помощи от ЕС любому другому партнеру", - добавляют в Офисе президента.

Теги: #украина_ес #саммит #covax #вакцина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:14 12.10.2021
ЕС предложит Украине в 2021г двустороннюю финансовую помощь для поддержки ключевых реформ

ЕС предложит Украине в 2021г двустороннюю финансовую помощь для поддержки ключевых реформ

14:11 12.10.2021
Украина и ЕС считают важной координацию международных усилий для стабильности в Черноморском регионе – заявление

Украина и ЕС считают важной координацию международных усилий для стабильности в Черноморском регионе – заявление

14:07 12.10.2021
ЕС и Украина усилят сотрудничество в борьбе с кибератаками - президент Европейского совета

ЕС и Украина усилят сотрудничество в борьбе с кибератаками - президент Европейского совета

14:06 12.10.2021
Всестороннее и последовательное внедрение судебной реформы остается жизненно важным для успеха Украины – заявление саммита Украина-ЕС

Всестороннее и последовательное внедрение судебной реформы остается жизненно важным для успеха Украины – заявление саммита Украина-ЕС

13:55 12.10.2021
Украина и ЕС призвали Россию признать ответственность за конфликт на Донбассе, способствовать прекращению огня и выполнению Минских соглашений – заявление

Украина и ЕС призвали Россию признать ответственность за конфликт на Донбассе, способствовать прекращению огня и выполнению Минских соглашений – заявление

13:36 12.10.2021
Украина начнет внедрять программу энергосбережения в следующем году - Зеленский

Украина начнет внедрять программу энергосбережения в следующем году - Зеленский

13:33 12.10.2021
ЕС хочет активизировать усилия по увеличению торговли, инвестиций и экономической интеграции с Украиной - президент Еврокомиссии

ЕС хочет активизировать усилия по увеличению торговли, инвестиций и экономической интеграции с Украиной - президент Еврокомиссии

13:32 12.10.2021
Украина и ЕС договорились в полной мере использовать потенциал Соглашения об ассоциации – совместное заявление

Украина и ЕС договорились в полной мере использовать потенциал Соглашения об ассоциации – совместное заявление

13:30 12.10.2021
Украине важно сохранить транзит российского газа - Зеленский

Украине важно сохранить транзит российского газа - Зеленский

13:25 12.10.2021
Совместное заявление по итогам 23-го саммита Украина – Европейский Союз

Совместное заявление по итогам 23-го саммита Украина – Европейский Союз

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Ровенской области проведут дополнительные туры иммунизации детей от полиомиелита, невакцинированных не допустят к обучению

Минздрав призывает отстранять руководителей клиник, работники которых подозреваются в фальсификации медданных

Признаки "оранжевого" уровня по COVID-19 - в 9 регионах, Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области рискуют стать "красными"

Ученые нашли еще одно подтверждение эффективности антител лам против COVID-19

Вакцины на данном этапе скорее призваны защищать от тяжелых форм COVID-19, а не добиваться коллективного иммунитета - ВОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Медгруппа "Адонис" открыла лечебно-диагностический центр в Киеве с подстанцией скорой помощи

Минздрав Украины обновил стандарты медпомощи больным туберкулезом

В Ровенской области проведут дополнительные туры иммунизации детей от полиомиелита, невакцинированных не допустят к обучению

Финляндия приостановила вакцинацию мужчин в возрасте до 30 лет препаратом Moderna

Pfizer просит американский регулятор одобрить ее вакцину от COVID-19 для детей

Медкомпания "Адонис" установила находящимся на реабилитации в военном госпитале военнослужащим холтеры

Киев готовится развивать потенциал коммунальных клиник на международном рынке медицинского туризма – депутат

Минздрав направил представление владельцам 15 медучреждений, в которых подделывали COVID-сертификаты

Госпродпотребслужба подтвердила вспышку сибирской язвы в парке Тернопольской области

В Калуше с кишечной инфекцией госпитализированы 8 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА