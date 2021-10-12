Европейские государства готовы предоставлять Украине вакцины против COVID-19 в рамках механизма COVAX - совместное заявление

Государства, входящие в состав Европейского Союза, готовы предоставлять Украине вакцины от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейского Совета Шарля Мишеля и президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляен, которое было принято главами Украины и Евросоюза по итогам 23-го саммита Украина-ЕС во вторник, и обнародовано на сайте главы государства.

"Мы (подписанты заявления – ИФ) подтвердили нашу готовность тесно сотрудничать над обеспечением доступа к вакцинам против COVID-19 в рамках платформы COVAX, в том числе через Механизм передачи вакцин ЕС и предоставления Украине вакцин через него государствами-членами ЕС", - говорится в документе.

В нем уточняется, что подписанты заявления также приветствовали принятие Евросоюзом решения о совместимости Европейского цифрового COVID сертификата и украинского цифрового сертификата для взаимного облегчения передвижения людей во время ограничений COVID-19, и признали достижения Украины в этой связи.

"Пакет помощи объемом EUR190 млн и программа макрофинансовой помощи в размере EUR 1,2 млрд, которые ЕС мобилизовал для Украины с целью преодоления пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий, значительно превышают объемы помощи от ЕС любому другому партнеру", - добавляют в Офисе президента.