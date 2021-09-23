Зеленский рассчитывает на поддержку международного сообщества в освобождении около 450 незаконно удерживаемых Россией украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку международного сообщества в освобождении 450 украинцев, незаконно удерживаемых Россией.

"Я рассчитываю на поддержку международного сообщества в вопросе освобождения около 450 украинцев, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Украины и в России", - заявил Зеленский, выступая на 76-ой сессии Генассамблеи ООН.

Он также призвал поддержать обновленные резолюции о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму и милитаризации Крыма, которые будут внесены на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН до конца года.

"Мы благодарны, что пункт о "Ситуации на временно оккупированных территориях Украины" был включен в повестку дня Ассамблеи", - сказал президент.