По факту обстрела автомобиля Шефира открыто дело с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" – генпрокурор

По факту покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира в среду утром правоохранителями начали уголовное производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц", сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Я подтверждаю факт: действительно неустановленные лица расстреляли авто Сергея Шефира. Намерения у них, судя по всему, были серьезные - автоматная очередь прошила автомобиль", - написала Венедиктова в Facebook.

Генпрокурор отметила, что прибыла на место происшествия вместе с руководством Нацполиции и прокуратуры. Начато производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст.115 УКУ).

"Сегодня брошен вызов правоохранительной системе - утром в Киевской области по дороге между с.Лесники и с.Ходосовка обстреляли автомобиль первого помощника президента Украины. Неустановленные лица, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62 сделали около 10 выстрелов. В результате ранен водитель, которого сейчас госпитализировали", - заявила Венедиктова.

По ее словам, подробности и комментарии будут позже после первоочередных следственных действий и оценки ситуации.

При этом генеральный прокурор просит "не спекулировать на теме и не заниматься выдумками". "Правоохранители делают все возможное с целью установления лиц злоумышленников и их задержания, конечно", - подытожила она.

Как сообщалось, в 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с.Лесники (Киевская обл.) был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, всего в автомобиль было выпущено 12 пуль.

В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook сообщил, что выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии агентству заявил, что обстрел автомобиля Шефира связан с агрессивной кампанией противодействия активной политике главы государства Владимира Зеленского по снижению влияния олигархов на общественные процессы.