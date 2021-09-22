События

12:05 22.09.2021

По факту обстрела автомобиля Шефира открыто дело с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" – генпрокурор

2 мин читать
По факту обстрела автомобиля Шефира открыто дело с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" – генпрокурор

По факту покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира в среду утром правоохранителями начали уголовное производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц", сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Я подтверждаю факт: действительно неустановленные лица расстреляли авто Сергея Шефира. Намерения у них, судя по всему, были серьезные - автоматная очередь прошила автомобиль", - написала Венедиктова в Facebook.

Генпрокурор отметила, что прибыла на место происшествия вместе с руководством Нацполиции и прокуратуры. Начато производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст.115 УКУ).

"Сегодня брошен вызов правоохранительной системе - утром в Киевской области по дороге между с.Лесники и с.Ходосовка обстреляли автомобиль первого помощника президента Украины. Неустановленные лица, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62 сделали около 10 выстрелов. В результате ранен водитель, которого сейчас госпитализировали", - заявила Венедиктова.

По ее словам, подробности и комментарии будут позже после первоочередных следственных действий и оценки ситуации.

При этом генеральный прокурор просит "не спекулировать на теме и не заниматься выдумками". "Правоохранители делают все возможное с целью установления лиц злоумышленников и их задержания, конечно", - подытожила она.

Как сообщалось, в 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с.Лесники (Киевская обл.) был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, всего в автомобиль было выпущено 12 пуль.

В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook сообщил, что выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии агентству заявил, что обстрел автомобиля Шефира связан с агрессивной кампанией противодействия активной политике главы государства Владимира Зеленского по снижению влияния олигархов на общественные процессы.

Теги: #уголовное_дело #стрельба #автомобиль #шефир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:34 22.09.2021
Покушение на Шефира - это "привет президенту", считает Арахамия

Покушение на Шефира - это "привет президенту", считает Арахамия

12:22 22.09.2021
Публичная реакция Зеленского из-за покушения на Шефира будет скоро, исполнителю и заказчикам не избежать наказания – пресс-секретарь

Публичная реакция Зеленского из-за покушения на Шефира будет скоро, исполнителю и заказчикам не избежать наказания – пресс-секретарь

12:10 22.09.2021
Шефир в результате покушения не пострадал, находится в безопасном месте - Арахамия

Шефир в результате покушения не пострадал, находится в безопасном месте - Арахамия

12:01 22.09.2021
Зеленский проинформирован о покушении на Шефира - пресс-служба ОП

Зеленский проинформирован о покушении на Шефира - пресс-служба ОП

11:50 22.09.2021
В ОП связывают обстрел автомобиля Шефира с агрессивным противодействием политике Зеленского по борьбе с олигархами

В ОП связывают обстрел автомобиля Шефира с агрессивным противодействием политике Зеленского по борьбе с олигархами

11:39 22.09.2021
В водителя Шефира попали три пули - нардеп

В водителя Шефира попали три пули - нардеп

11:27 22.09.2021
Неизвестные стреляли в автомобиль первого помощника Зеленского, ранен водитель

Неизвестные стреляли в автомобиль первого помощника Зеленского, ранен водитель

18:41 20.09.2021
СБУ открыла уголовное производство по факту проводившихся в Крыму выборов в Госдуму РФ

СБУ открыла уголовное производство по факту проводившихся в Крыму выборов в Госдуму РФ

13:59 20.09.2021
Шесть человек погибли и 24 пострадали в результате нападения на Пермский университет - Минздрав РФ

Шесть человек погибли и 24 пострадали в результате нападения на Пермский университет - Минздрав РФ

10:26 20.09.2021
Стрельбу из травмата в Пермском университете в РФ устроил неизвестный в маске, сообщают о четверых пострадавших

Стрельбу из травмата в Пермском университете в РФ устроил неизвестный в маске, сообщают о четверых пострадавших

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В водителя Шефира попали три пули - нардеп

Неизвестные стреляли в автомобиль первого помощника Зеленского, ранен водитель

Зеленский предложил ввести двойное гражданство украинцам за рубежом, кроме проживающих на территории недружественных государств

В Украине за сутки зафиксировано 6 754 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 2 095 человек, 105 умерло

Встреча Зеленского с депутатами "Слуг народа" будет фундаментальной – пресс-секретарь президента

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине по-прежнему дождливо и холодно

Трамп подал в суд на племянницу и The New York Times из-за статьи о его финансах и налогах

Разумков созывает внеочередное заседание Рады на четверг

В Мариуполе грузовик врезался в монумент и загорелся, водитель скончался

Зеленский предложил ввести двойное гражданство украинцам за рубежом, кроме проживающих на территории недружественных государств

МККК направил в ОРДЛО более 37 тонн гуманитарного груза

Отец "пермского стрелка" воевал на Донбассе - СМИ

В Днепропетровской области старшеклассница подожгла флаг Украины

На Хортице в рамках "Большого строительства" установят уникальный арт-объект "Круг"

Число заражений COVID-19 в мире превысило 229,5 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА