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11:50 22.09.2021

В ОП связывают обстрел автомобиля Шефира с агрессивным противодействием политике Зеленского по борьбе с олигархами

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В ОП связывают обстрел автомобиля Шефира с агрессивным противодействием политике Зеленского по борьбе с олигархами

Обстрел автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира связан с агрессивной кампанией противодействия активной политике главы государства Владимира Зеленского по снижению влияния олигархов на общественные процессы.

"Мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства. Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов", - сказал Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Подоляк назвал обстрел автомобиля Шефира "открытым, намеренным и крайне жёстким нападением, которое нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды".

"Прямо сейчас мы видим, что уже произошло ситуативное объединение полукриминиальных политических и экономических субъектов, для которых детинизация, деолигархизация и проведение судебной реформы – прямая угроза их безбедному существованию. Не имея общественной поддержки, они явно пошли по пути прямых угроз и попыток физического запугивания", - сказал он.

Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что "политика Зеленского, направленная на фундаментальную трансформацию государства, останется неизменной". "А безусловным ответом на любые преступные действия против представителей государства будут ещё более жёсткие антиолигархические и антикриминальные решения власти", - резюмировал Подоляк.

Теги: #опу #стрельба #шефир
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