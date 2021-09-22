Неизвестные стреляли в автомобиль первого помощника Зеленского, ранен водитель

Вблизи с.Лесники (Киевская область) произошла стрельба по автомобилю первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира, в результате чего был ранен водитель машины, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сегодня, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника президента Сергея Шефира", - говорится в сообщении на сайте полиции.

Отмечается, что в автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель. На месте работают следственно-оперативные группы полиции.

"Проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленников. Всех, имеющих какую-либо информацию об обстоятельствах покушения на жизнь двух граждан Украины, просим сообщать в полицию на 102", - говорится в сообщении.