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04:50 22.09.2021

Псевдозаму мэра Донецка заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

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Псевдозаму мэра Донецка заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

Псевдозаместителю мэра Донецка заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

"По процессуальному руководству Донецкой областной прокуратуры 45-летнему уроженцу г. Донецк заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - указано в сообщении ведомства.

Как сообщается, досудебным расследованием установлено, что с 2016 года злоумышленник, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, "занимает псевдодолжность заместителя главы администрации г. Донецк".

В частности, он участвует в формировании и распределении так называемых бюджетных средств, организует проведение мобилизационной работы среди населения. Также подозреваемый, используя подконтрольные оккупационным властям РФ СМИ, во время встреч с жителями Донецка высказывается в поддержку легитимизации так называемой "ДНР".

Теги: #донецк #подозрение
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