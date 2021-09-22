Псевдозаму мэра Донецка заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

Псевдозаместителю мэра Донецка заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

"По процессуальному руководству Донецкой областной прокуратуры 45-летнему уроженцу г. Донецк заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - указано в сообщении ведомства.

Как сообщается, досудебным расследованием установлено, что с 2016 года злоумышленник, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, "занимает псевдодолжность заместителя главы администрации г. Донецк".

В частности, он участвует в формировании и распределении так называемых бюджетных средств, организует проведение мобилизационной работы среди населения. Также подозреваемый, используя подконтрольные оккупационным властям РФ СМИ, во время встреч с жителями Донецка высказывается в поддержку легитимизации так называемой "ДНР".