В результате непогоды обесточены 32 населенных пункта в трех областях Украины

В результате непогоды обесточены 32 населенных пункта в Сумской, Николаевской и Черниговской областях Украины, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 7.00 19 сентября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 32 населенных пункта в 3 областях (Сумская - 18 Николаевская - 8 и Черниговская - 6)", - говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.