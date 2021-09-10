Один из предполагаемых наемников ЧВК Вагнера оказался агентом спецслужб Беларуси - руководитель ВСК Рады

Один из 33-х предполагаемых наемников ЧВК Вагнера был агентом спецслужб Республики Беларусь, сообщила руководитель следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"По предварительным выводам, и это будет указано в отчёте (о работе ВСК - ИФ), не были сделаны выводы о рисках касательно перемещения (предполагаемых наемников - ИФ) на территорию Беларуси. Кроме того, такое перемещение прошло беспрепятственно, то есть мы получили факт, что Российская Федерация 32 человека выпустила беспрепятственно (и я объясню почему), а Беларусь так же беспрепятственно дала им возможность попасть на свою территорию. Потом уже имеем данные, что 33-й был белорусским агентом. То есть уже в группе был человек, работающий на спецслужбу Беларуси и контролирующий ситуацию", - сообщила Безуглая на брифинге в пятницу.

Кроме того, по ее словам, данные ВСК свидетельствуют о том, что среди "вагнеровцев" находился также и "дополнительный информатор для Беларуси".

"Россия уже на этапе документирования (2014-2018 годы - ИФ) подключается, а Беларусь - как минимум, на этапе формирования этой группы (предполагаемых наемников ЧВК Вагнера - ИФ)... Хорошо, что наши спецслужбы сделали выводы, что что-то не так, и соответственно, решили отсрочить рейс в Стамбул... Фактически их задержали под конец", - добавила Безуглая.

При этом она уточнила, что все они были гражданами РФ, что не мешало им одновременно иметь гражданство других стран, в частности - граждан Украины в этой группе было восемь. При этом, по данным временной следственной комиссии, участниками боевых действий на востоке Украины являются 28 из 33-х задержанных.