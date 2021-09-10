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13:40 10.09.2021

Зеленский назначил Александра Богомолова директором НИСИ

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Зеленский назначил Александра Богомолова директором НИСИ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Александра Богомолова директором Национального института стратегических исследований (НИСИ).

Соответствующий документ №461/2021 был обнародован на сайте главы государства в пятницу.

"Назначить Богомолова Александра Викторовича директором Национального института стратегических исследований", - говорится в документе.

Александр Богомолов – украинский ученый, директор Института востоковедения им. А.Крымского НАНУ, эксперт по Ближнему Востоку.

Как сообщалось, в июле текущего года возглавлявший НИСИ Александр Литвиненко был назначен главой Службы внешней разведки Украины.

Теги: #богомолов #ниси
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