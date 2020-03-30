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18:29 30.03.2020

НИСИ предлагает установить требования безопасности к транспорту и службам доставки и разрешить городское и междугороднее сообщение

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НИСИ предлагает установить требования безопасности к транспорту и службам доставки и разрешить городское и междугороднее сообщение

Национальный институт стратегических исследований (НИСИ) предлагает разрешить движение городского и пригородного транспорта, однако ввести протоколы допуска перевозчиков к таким пассажирским перевозкам в период карантина, которые регламентировали бы процедуры санобработки транспортного средства, условия допуска пассажиров, средства защиты и температурный контроль.

Соответствующие рекомендации НИСИ представил Кабинету министров в качестве плана мер по спасению экономики в условиях пандемии.

"Государство должно срочно смягчить негативные последствия карантина для бизнеса, иначе мы рискуем остановить экономику, а не пандемию. Вместо тотальных запретов нужны более гибкие подходы. Нужно отслеживать критические для государства сферы, в частности, продовольственную безопасность", - прокомментировал директор НИСИ Александр Литвиненко.

Институт также рекомендует разрешить междугороднее сообщение авто- и железнодорожным транспортом при жестком соблюдении требований к безопасности.

Пакет мер среди прочего содержит рекомендации внедрить протоколы безопасной работы заведений торговли и услуг, требования к безопасности служб доставки.

НИСИ предложил ввести мораторий на повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, обеспечить случаи необоснованного завышения цен на горюче-смазочные материалы и пассажирские перевозки.

В качестве смягчения долговой нагрузки НИСИ предлагает провести неотложные консультации с ЕС, МВФ, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции (ЕБРР), другими странами и МФО относительно получения финансовой помощи, а также инициировать переговоры с держателями ВВП-варрантов относительно пересмотра условий реструктуризации долга Украины от 2015 года.

"В частности, выйти с предложениями обмена ВВП-варрантов на обычные долговые инструменты (евробонды) с ограничением суммы максимальных выплат или выкупа ВВП-варрантов для сокращения бюджетного риска в средне- и долгосрочной перспективе", - указал НИСИ.

Ухудшение прогнозов динамики ВВП уже привело к удешевлению VRI, подчеркивают в НИСИ.

Помимо этого, НБУ следовало бы возобновить на кризисный период практику выкупа ОВГЗ для финансирования антикризисных мер, указывается в рекомендациях.

Теги: #литвиненко #доставка #ниси
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