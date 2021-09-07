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18:11 07.09.2021

Минздрав подал в Кабмин представление о переходе Украины с 13 сентября на "желтый" уровень эпидопасности – Ляшко

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Минздрав подал в Кабмин представление о переходе Украины с 13 сентября на "желтый" уровень эпидопасности – Ляшко

Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров представление о переходе Украины с 13 сентября на "желтый" уровень эпидемиологической опасности, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сегодня состоялось несколько правительственных встреч и совещаний, которые четко показывают, что Украина сегодня превысила индикаторы, которые могут перевести страну из "зеленого" уровня в "желтый". Мы от Минздрава подали соответствующее представление в Кабмин", - сказал он в эфире телеканала "Украина24" во вторник.

Ляшко сообщил, что на текущей неделе состоится заседание Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), которая рассмотрит это представление.

"Скорее всего, что со следующего понедельника Украина перейдет в "желтый" уровень эпидопасности и будут установлены дополнительные ограничения, которые предусмотрены для "желтого" уровня и которые касаются массовых мероприятий", - сказал он.

Ляшко напомнил, что в Украине действует адаптивный карантин, а вакцинация является единственным средством защиты от эпидемии.

Теги: #переход #ляшко #представление #зона
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