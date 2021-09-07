Депгруппа "Довира" требует провести отдельное заседание правительства относительно отопительного сезона

Правительство в ближайшее время должно провести отдельное заседание, посвященное исключительно проблемам отопительного сезона и путям их решения.

Такое требование во время выступления озвучил председатель депутатской группы "Довира", народный депутат Олег Кулинич.

"Мы наконец хотим видеть четкую работу правительства в этом направлении, в частности в урегулировании вопроса субсидий", - отметил депутат.

По словам Олега Кулинича, начиная с 2019 года общий объем расходов на субсидии ежегодно уменьшался. В 2019 году на эти цели было выделено 58 млрд грн, в 2020 году — 37,2 млрд грн и в 2021 году — 35,2 млрд гривен.

"На сегодняшний день около 40% работающих украинцев находятся за чертой бедности. То есть, почти шесть миллионов семей постоянно отказывают себе в самом необходимом", - подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что снижение реального уровня доходов украинцев увеличивает их задолженность за жилищно-коммунальные услуги.

"По состоянию на 1 июля 2021 года украинцы должны более 66 млрд грн. Наибольшие долги у людей накопились за поставки и распределение природного газа — 24,7 млрд грн", - проинформировал Кулинич.

По мнению председателя депутатской группы "Довира", правительство должно пересмотреть существующую методологию расчета оптовой цены природного газа.

"Она должна учитывать, прежде всего, фактическую себестоимость газа украинской добычи. Такой подход позволит существенно снизить розничную цену на газ для населения", - считает депутат.

Также он обратил внимание на неурегулированность для пользователей вопросов электроотопления.

"Скоро начинается отопительный сезон. Министр энергетики молчит, люди не понимают, к чему им готовиться и чего ждать", - отметил депутат, акцентируя внимание на отсутствии у правительства комплексного подхода к решению вопроса тарифов.

По словам Олега Кулинича, правительство несколько исправило ситуацию с урегулированием проблемы субсидий, приняв постановление №842, но оно решило лишь несколько точечных проблем.