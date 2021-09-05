Задержанных пятерых крымских татар подозревают в якобы диверсии, им грозит до 15 лет ареста

В понедельник, 6 сентября, в "судах" оккупированного Крыма состоится избрание меры пресечения задержанным пятерым крымским татарам по подозрению в якобы диверсии, им грозит до 15 лет лишения свободы, сообщила украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

"Завтра в так называемых "судах" временно оккупированного Крыма состоится избрание меры пресечения первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу. Российские оккупанты выдвинули ему подозрение в совершении преступления, подпадающего под действие части 1 статьи 281 "Диверсия" УК РФ и предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет. А также другим задержанным 3-4 сентября крымским татарам: Азизу Ахтемову, Асане Ахтемову, Эльдару Одаманову, Шевкету Усеиновыму", - сказано в сообщении Денисовой в ее телеграм-канале.

Она также отметила, что в "Киевском районном суде Симферополя" будут выбирать меру пресечения отцу похищенного Азиза Ахтемова Ескендеру Ахтемову и брату похищенного Асана Ахтемова Арсену Ахтемову. "В субботу, 5 сентября 2021 года они пришли на акцию поддержки в здание ФСБ, чтобы узнать, где их похищенные родственники. За это им инкриминируют "неповиновение законным требованиям сотрудников полиции" (ст.19.3 КоАП РФ). Данная статья предусматривает как штраф, так и административное задержание", - подчеркнула омбудсмен.

Кроме того, в "Симферопольском райсуде" состоится рассмотрение по существу "дела Владислава Есипенко", обвиняемого в якобы "незаконном изготовлении взрывчатых веществ и хранении оружия". Украинскому гражданину грозит 18 лет лишения свободы по настоянию стороны обвинения.

Вместе с тем, в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоится судебное заседание по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир" в отношении учителя физкультуры Эмиля Зиядинова, которого безосновательно заключили за активную гражданскую позицию относительно незаконного преследования крымских татар. Во время заседания ожидается допрос тайного свидетеля ФСБ.

"Призываю международное сообщество отреагировать на незаконные задержания и судилища над гражданами Украины во временно оккупированном Крыму", - подытожила Денисова.

Ранее правозащитная организация "Крымская солидарность" сообщала, что около 40 человек, задержанных в субботу около здания, в котором размещается управление российской спецслужбы в оккупированном Симферополе, в настоящее время освобождены.