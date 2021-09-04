События

05:12 04.09.2021

В Кировоградской области разоблачили начальника Летной академии на получении взятки размером в 20 тыс. долларов

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В Кировоградской области разоблачили начальника Летной академии на получении взятки размером в 20 тыс. долларов

В Кировоградской области полиция уличила начальника Летной академии и его подчиненного - руководителя училища - на вымогательстве и получении взятки размером в 20 тысяч долларов, сообщил Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, начальник академии совместно со своим подчиненным требовали и получили средства от предпринимателя за заключение соглашений о сотрудничестве в сфере профессиональной подготовки студентов именно с его фирмой", - указано в сообщении.

После получения взятки мужчин задержали правоохранители.

Следствие продолжается,. решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении.

Теги: #взятка #кировоградская_обл #украина #академия
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