В Кировоградской области разоблачили начальника Летной академии на получении взятки размером в 20 тыс. долларов

В Кировоградской области полиция уличила начальника Летной академии и его подчиненного - руководителя училища - на вымогательстве и получении взятки размером в 20 тысяч долларов, сообщил Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, начальник академии совместно со своим подчиненным требовали и получили средства от предпринимателя за заключение соглашений о сотрудничестве в сфере профессиональной подготовки студентов именно с его фирмой", - указано в сообщении.

После получения взятки мужчин задержали правоохранители.

Следствие продолжается,. решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении.