События

09:27 03.09.2021

Денисова указывает на нарушения Конституции в законопроекте об олигархах и призывает направить его в Венецианскую комиссию

2 мин читать
Денисова указывает на нарушения Конституции в законопроекте об олигархах и призывает направить его в Венецианскую комиссию

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указывает на несоответствие Конституции Украины законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)".

"Результаты проведенного нами анализа положений законопроекта вызывают беспокойство, поскольку позволяют сделать вывод, что его нормы не соответствуют Конституции Украины, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина", - говорится в письме.

В перечень таких норм указываются наделение президента и СНБО не предусмотренными Конституцией Украины полномочиями, ограничение прав человека в зависимости от имущественного положения, опосредованное введения цензуры в СМИ и тому подобное.

"На мой взгляд, с целью обеспечения соблюдения прав и свобод граждан и недопущения их нарушений при принятии данной законодательной инициативы необходимо перед рассмотрением во втором чтении направить его для получения заключения Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия)", - предлагает Денисова.

Уполномоченный по правам человека отмечает, что принятие закона об олигархах в существующей редакции приведет к его рассмотрению в Конституционном суде. "В случае принятия этого законопроекта в редакции, принятой в первом чтении, я буду вынуждена в порядке ст.15 закона Украины "Об уполномоченном Верховной Рады по правам человека" внести в Конституционный суд Украины конституционное представление относительно решения вопроса о соответствии Конституции Украины (конституционности) такого закона", - отмечает она.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект №5599 на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.

Теги: #олигархи #омбудсмен #денисова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:37 03.09.2021
Денисова обсудила с главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека гуманизацию о законодательства о пожизненно заключенных

Денисова обсудила с главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека гуманизацию о законодательства о пожизненно заключенных

16:19 02.09.2021
Депутаты от "Евросолидарности" обратились к омбудсмену из-за грубых нарушений в деле генерала Павловского

Депутаты от "Евросолидарности" обратились к омбудсмену из-за грубых нарушений в деле генерала Павловского

12:22 01.09.2021
Имам крымской Строгоновки помещен в камеру с психически нездоровым, Денисова обратилась к российскому омбудсмену

Имам крымской Строгоновки помещен в камеру с психически нездоровым, Денисова обратилась к российскому омбудсмену

21:55 29.08.2021
Разумков призывает Данилова назвать, на кого именно из нардепов оказывается давление со стороны олигархов: "Готов предоставить для этого трибуну ВР"

Разумков призывает Данилова назвать, на кого именно из нардепов оказывается давление со стороны олигархов: "Готов предоставить для этого трибуну ВР"

17:37 27.08.2021
Обнародование списков должников за ЖКУ в открытом доступе нарушает законы о защите персональных данных – Офис омбудсмена

Обнародование списков должников за ЖКУ в открытом доступе нарушает законы о защите персональных данных – Офис омбудсмена

16:13 26.08.2021
Полиция задержала злоумышленника, бросившего "коктейль Молотова" в здание Секретариата омбудсмена

Полиция задержала злоумышленника, бросившего "коктейль Молотова" в здание Секретариата омбудсмена

16:00 26.08.2021
В Киеве неизвестный бросил "коктейль Молотова" в здание Офиса омбудсмена - ТВ

В Киеве неизвестный бросил "коктейль Молотова" в здание Офиса омбудсмена - ТВ

18:19 22.08.2021
Данилов: Нужно признавать влияние олигархов на Раду, это угроза для Украины

Данилов: Нужно признавать влияние олигархов на Раду, это угроза для Украины

00:03 19.08.2021
Денисова призвала международных партнеров отреагировать на очередные аресты украинских граждан в Крыму

Денисова призвала международных партнеров отреагировать на очередные аресты украинских граждан в Крыму

23:59 17.08.2021
Денисова: суд арестовал трех из пяти задержанных крымских татар

Денисова: суд арестовал трех из пяти задержанных крымских татар

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано более 2,6 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1112 человек, 45 умерло

Замена или отказ от Минского формата на встрече Зеленского и Байдена не обсуждалась

Украина заинтересована в расширении присутствия "Applе" в стране, заявил Зеленский на встрече с гендиректором компании

Зеленский: Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы

Суд продлил домашний арест Медведчуку до 31 октября

ПОСЛЕДНЕЕ

Число заражений COVID-19 в мире превысило 219 млн - университет Джонса Хопкинса

Жертвами наводнений после урагана "Ида" в США стали 45 человек

Наполнение инфополя России ложью и манипулятивной информацией направлено на введение в заблуждение собственных граждан - Ткаченко

Японский премьер не будет участвовать в выборах лидера правящей партии

"Талибан" понес большие потери в Панджшере и потерял контроль над несколькими уездами

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 119 тыс. человек

В Украине за сутки зафиксировано более 2,6 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1112 человек, 45 умерло

С начала суток российские наемники не нарушали режим прекращения огня

Компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha в космос

3 сентября: Какой сегодня праздник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА