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14:36 31.08.2021

Президентом Эстонии избран директор Национального музея Алар Карис

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Президентом Эстонии избран директор Национального музея Алар Карис

Парламент Эстонии на внеочередной сессии во вторник закрытым голосованием избрал президентом республики директора Национального музея Эстонии Алара Кариса (Alar Karis).

За его кандидатуру проголосовали 72 депутатов из 101, незаполненными оказались восемь бюллетеней. В голосовании приняли участие 80 депутатов.

Впервые за 30 лет президент Эстонии был избран на безальтернативной основе.

Карис избран в ходе второго тура голосования. В ходе первого тура в понедельник за него проголосовали 63 депутата из 101. Для избрания ему необходимо было набрать не менее 68 голосов.

Кандидатуру Кариса выдвинули обе правящие партии: Центра и Реформ, у которых на двоих 59 депутатов в парламенте. Во вторник большинство от оппозиционной Социал-демократической партии (11 голосов) перед вторым туром голосования заявили, что поддержат кандидата.

Карис родился 26 марта 1958 года. Он является молекулярным генетиком и биологом развития, а также бывшим ректором Эстонского университета естественных наук (2003-2007) и Тартуского университета (2007-2012). С 2013 года работал госконтролером, в 2017 году возглавил Эстонский национальный музей.

Его жена Сирье Карис (Sirje Karis) является директором Тартуского городского музея. У них двое взрослых сыновей и взрослая дочь.

Теги: #президент #эстония
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