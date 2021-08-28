Заседание суда по делу Павловского скорее всего состоится 30 августа – адвокат

Заседание о продлении меры пресечения для бывшего заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Игоря Павловского, вероятнее всего, состоится в понедельник, 30 августа, заявил адвокат Ростислав Кравец.

Как написал Кравец в телеграм-канале, в субботу, 28 августа, появилась информация о том, что прокуроры ночью подали ходатайство о продлении меры пресечения для Павловского.

"Официально сторону защиты никто не уведомил, что сегодня будет заседание в Печерском суде по этому вопросу. Запланировано привлечение бесплатных адвокатов и недопуск адвокатов защищающих Павловского", - рассказал адвокат.

Позже он сообщил, что в суд были доставлены все фигуранты дела, однако суд рассмотрел меру пресечения только для одного из них, сменив её на круглосуточный домашний арест.

"Заседание по Павловскому не состоялось. Хотя, по информации, которая есть, всех доставили в Печерский суд, в последний момент прокуроры решили не подавать соответствующее ходатайство о продлении меры пресечения Павловскому", - рассказал Кравец на обнародованном на телеграмм-канале видео.

"Вероятнее всего, заседание будет в понедельник, хотя насколько нам известно, готовились провести его сегодня. Что помешало, пока не понятно", - добавил он.

Как сообщалось, ГБР уведомило о подозрении чиновников "Кузни на Рыбальском" и Минобороны из-за поставок военной техники низкого качества.

"Глава правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" подговорил заместителя министра обороны Украины заключить государственный контракт именно с его предприятием. Представитель министерства дал указание подчиненным руководителям одного из департаментов Минобороны беспрепятственно заключить государственный контракт на строительство катеров именно с указанным ЧАО", - сообщил начальник следственного отдела ГБР Олег Гриняк на брифинге.

Также, по информации ГБР, была проведена закупка для нужд ВСУ санитарных автомобилей производства "Богдан Моторс", которые не соответствуют установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах

Сумма ущерба по двум эпизодам по данным следствия составляет более 475 млн грн.

Следователи ГБР уведомили о подозрении замминистра Украины (2015-2019 гг.), директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2015-2017 гг.), директору департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2018 -2019 гг.). Их действия квалифицированы по ч.4 ст.426-1 и ч.5 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины.

Уведомлен также о подозрении глава правления "Кузни на Рыбальском", действия которого квалифицированы по ч.2 ст.192, ч.4 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из источников в правоохранительных органах, речь идет о бывшем заместителе министра обороны Игоре Павловском.

Меру пресечения фигурантам дела избирает Печерский районный суд.

Как сообщили в ГБР, бывшему директору Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме около 475 млн грн.