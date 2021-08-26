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14:14 26.08.2021

На отремонтированной автодороге Киев - аэропорт "Борисполь" установят автоматизированную систему управления движением

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На отремонтированной автодороге Киев - аэропорт "Борисполь" установят автоматизированную систему управления движением

На автодороге Киев - международный аэропорт "Борисполь" планируют запустить интеллектуальную автоматизированную систему управления дорожным движением.

Как отмечается в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), ремонт указанного участка главной автомагистрали столицы в "Международный аэропорт "Борисполь" - М-03 Киев - Харьков - Довжанский был завершен ко Дню Независимости Украины.

Проезжую часть обновили менее чем за 2 месяца.

Сейчас восемь полос движения в обе стороны являются комфортными для проезда и имеют новое дорожное покрытие, с разметкой и современным освещением.

"Впервые на этом 17-километровом участке дороги будет установлена интеллектуальная автоматизированная система управления дорожным движением. На информационных табло будет отображаться информация о дорожных условиях и ограничениях, разрешенной скорости, дорожных пробках, температуре и состоянии дорожного покрытия", - отмечают в "Укравтодоре".

Первые цифровые табло пока работают в тестовом режиме.

Теги: #укравтодор #ремонт #дорога
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