В пяти южных и восточных областях Украины в четверг чрезвычайная пожарная опасность

Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в пяти областях юга и востока Украины в четверг, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

"26 августа в Луганской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, 26 августа днем в центральных (кроме Днепропетровской), Одесской и Николаевской областях местами ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).