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08:38 15.05.2021

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве западных, восточных и южных областей Украины

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ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве западных, восточных и южных областей Украины

В ближайшие дни в большинстве южных, западных и восточных регионов Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупреждают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 15-16 мая в большинстве районов южных, западных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении, обнародованном в субботу утром на сайте ГСЧС Украины.

Теги: #пожарная_опасность #украина
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