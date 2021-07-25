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11:01 25.07.2021

Синоптики предупреждают украинцев о чрезвычайной пожарной опасности в ряде областей

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Синоптики предупреждают украинцев о чрезвычайной пожарной опасности в ряде областей

В течение ближайших двух суток в ряде областей Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье.

Отмечается, что 25-26 июля высокий уровень пожарной опасности будет сохраняться в восточных областях, а также в Волынской и Житомирской.

В понедельник, 26 июля, к этому перечню добавятся также Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая, Сумская и Николаевская области.

Теги: #пожарная_опасность
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