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11:24 25.08.2021

США, Польша и Канада являются ключевыми стратегическими партнерами Украины – опрос "Украинской призмы"

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США, Польша и Канада являются ключевыми стратегическими партнерами Украины – опрос "Украинской призмы"

Около 54% украинских экспертов в области внешней политики считают Соединенные Штаты ключевым стратегическим партнером Украины, еще 26% считают таковой Польшу, а 14% - Канаду, свидетельствуют результаты экспертного опроса, проведенного Советом внешней политики "Украинская призма" в период от 16 до 20 августа 2021 года, в ходе которого было опрошено 100 экспертов-международников.

Кроме указанных стран, ключевыми стратегическими партнерами Украины некоторые эксперты считают также Литву(12% респондентов) и Великобританию (6%).

При этом, одним из наиболее постоянных векторов движения во внешней политике Украины эксперты считают европейскую интеграцию – за неё проголосовали 73% опрошенных, вопросы международной безопасности – 50%, евроатлантическую интеграцию – 41%, экономическую дипломатию – 30% и публичную дипломатию 24% (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа).

Самым эффективным президентом Украины в вопросах внешней политики страны эксперты-международники считают пятого президента Петра Порошенко – таким его назвали 75% опрошенных, на втором месте оказался второй президент Украины Леонид Кучма (его поддержали 14% респондентов).

Первого президента Леонида Кравчука самым успешным на международной арене считает 5% экспертов, шестого президента Владимира Зеленского – 4%. Около 2% опрошенных считает самым эффективным в вопросах внешней политики третьего президента Украины Виктора Ющенко.

Главными победами Украины на международной арене за 30 лет Независимости эксперты называют заключение Соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом (45%), получение безвизового режима (24%), получение и сохранение независимости, суверенитета и международной субъектности (13%), формирование международной коалиции по вопросам борьбы с российской агрессией (11%), а также европейскую интеграцию Украины (4%).

 

Теги: #украинская_призма #опрос #партнеры
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