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16:11 24.08.2021

Участники Марша защитников Украины пришли на Михайловскую площадь, начался молебен

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Участники Марша защитников Украины пришли на Михайловскую площадь, начался молебен

В Киеве колонна Марша защитников Украины проследовала по Крещатику, после чего часть участников дошла до Стены памяти на Михайловской площади, где проходит молебен по погибшим ветеранам российско-украинской войны.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участники марша организованными "коробками" прошли по главной улице столицы, некоторые из них зажгли там пиротехнику. По обе стороны улицы выстраивались люди, которые аплодировали и скандировали "Слава героям" и "Украина прежде всего". Марш проходил в сопровождении правоохранителей.

От Майдана Независимости участники марша прошли к Михайловской площади, где у стены памяти почли память погибших ветеранов российско-украинской войны.

Как сообщалось, Марш защитников Украины традиционного проходит в Киеве 24 августа, в День Независимости Украины, с 2019 года. В координационный комитет по проведению марша в этом году вошли 42 общественные организации ветеранов¸ волонтеров, представителей объединения семей "Небесной сотни", духовенства.

Теги: #марш_защитников #михайловская_площадь
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