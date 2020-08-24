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11:27 24.08.2020

В Киеве начался многотысячный Марш защитников Украины

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В Киеве начался многотысячный Марш защитников Украины

В центре Киева в парке им.Тараса Шевченко стартовал Марш защитников Украины.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в парке и на близлежащих улицах столицы собрались десятки тысяч участников боевых действий, активистов различных политсил и горожан.

Ветераны войны на Донбассе сформировали 48 колонн, впереди Марша идут матери и члены семей погибших военнослужащих, родственники убитых на Майдане во время Революции Достоинства, получившие ранения в боях на Донбассе украинские военные.

Также среди первых будут идти активисты движений FreeRiff, FreeKuzmenko, FreeDugar, обвиняемых по "дела Шеремета".

Людьми заполнен весь парк Шевченко, улица Владимирская от пересечения с бульваром Шевченко до перекрёстка с улицей Льва Толстова, а также бульвар Шевченко от ул.Терещенковской до станции "Университет".

Планируется, что колонна участников Марша защитников Украины пройдёт вниз по бульвару Шевченко, повернёт на Крещатик и пройдет до Европейской площади, где пройдет акция " С независимостью не шутят"..

Поддержать ветеранов и принять участие в шествии пришли тысячи людей.

Вместе с тем, как сообщает пресс-служба полиции Киева, на мероприятиях по случаю Дня Независимости в столице работают более 4000 полицейских и военнослужащих Национальная гвардия Украины. Также будут привлечены представители Госслужбы Украины по ЧС и СБУ.

"Основной задачей правоохранителей, которые в усиленном варианте несут службу, является предупреждение правонарушений и обеспечение безопасности участников мероприятий", - подчеркнул начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко.

Теги: #киев #день_независимости #марш_защитников
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