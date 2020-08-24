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14:33 24.08.2020

Часть колонны Марша защитников Украины двинулась к ОП, чтобы потребовать освобождение Антоненко, Дугарь и Кузьменко, ночь активисты проведут под ОГПУ

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Часть колонны Марша защитников Украины двинулась к ОП, чтобы потребовать освобождение Антоненко, Дугарь и Кузьменко, ночь активисты проведут под ОГПУ

Несколько сотен участников Марша защитников Украины двинулись с Майдана Независимости к Офису президента, чтобы требовать освободить из-под стражи подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко, а также Юлию Кузьменко и Яну Дугарь, которые находятся под домашним арестом.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", несколько сотен человек из числа участников Марша защитников Украины поднялись от Майдана Независимости по улице Институской и пришли к Офису президента Украины. На входе во двор ОП их проверяли правоохранители.

Там они проведут акцию в поддержку Антоненко, который находится в СИЗО по подозрению в причастности к убийству Шеремета. Участники акции требуют освободить его из следственного изолятора. Также протестующие требуют освободить из-под домашнего ареста других подозреваемых в деле Шеремета: Яну Дугарь и Юлию Кузьменко.

В руках участники акции держат национальную символику, баннеры с лозунгами "Free Riff", "Free Kuzmenko", и "Free Dugar". Во главе колонны несут баннер "Муки невинных провоцируют восстание".

Люди скандируют "Ищите настоящих убийц", "Свободу политзаключённым" и "Хватит вранья".

"В 17:00 активисты направятся к Офису генерального прокурора и проведут там ночь накануне суда по изменению меры пресечения Антоненко", - сказал в комментарии агентству координатор ОО "Общество будущего" и один из членов инициативы #FreeRiff Евгений Карась.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

12 августа Апелляционный суд Киева на заседании оставил меру пресечения для Антоненко без изменений. "Андрея Антоненко оставили под стражей…. Председательствующая судья Фрич", - сообщает сообщество "Free Riff" в соцсети Facebook.

Как сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда, 12 августа коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 17 июля 2020 года, которым было удовлетворено ходатайство начальника первого отдела процессуального руководства досудебным расследованием и "в отношении подозреваемого А." срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей был продлен до 14 сентября включительно.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского райсуда от 17 июля было оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения.

Теги: #киев #день_независимости #марш_защитников
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