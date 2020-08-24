Колонны Марша защитников Украины вышли на Крещатик, некоторые участники зажгли пиротехнику

В Киеве на Марше защитников Украины зажгли пиротехнику, первые колонны участников вышли и следуют по Крещатику.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участники марша организованными "коробками" выходят на Крещатик и следуют по главной улице столицы. По обе стороны улицы выстроились люди, они аплодируют и скандируют "Слава Героям", "Спасибо" и "Герои не умирают".

Некоторые участники шествия зажгли пиротехнику и дымовые шашки.

Часть колонн уже идет по Крещатику, часть стоит или перестраивается на бульваре Шевченко. Участники марша следуют к Майдану Независимости, откуда пройдут к Европейской площади.