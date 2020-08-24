События

12:09 24.08.2020

Колонны Марша защитников Украины вышли на Крещатик, некоторые участники зажгли пиротехнику

1 мин читать
Колонны Марша защитников Украины вышли на Крещатик, некоторые участники зажгли пиротехнику

В Киеве на Марше защитников Украины зажгли пиротехнику, первые колонны участников вышли и следуют по Крещатику.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участники марша организованными "коробками" выходят на Крещатик и следуют по главной улице столицы. По обе стороны улицы выстроились люди, они аплодируют и скандируют "Слава Героям", "Спасибо" и "Герои не умирают".

Некоторые участники шествия зажгли пиротехнику и дымовые шашки.

Часть колонн уже идет по Крещатику, часть стоит или перестраивается на бульваре Шевченко. Участники марша следуют к Майдану Независимости, откуда пройдут к Европейской площади.

Теги: #киев #день_независимости #марш_защитников
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:08 24.08.2020
Информация о минировании ряда объектов в Киеве не подтвердилась – полиция

Информация о минировании ряда объектов в Киеве не подтвердилась – полиция

12:24 24.08.2020
В полицию Киева поступил ряд анонимных сообщений о минировании объектов, в основном в центре города

В полицию Киева поступил ряд анонимных сообщений о минировании объектов, в основном в центре города

11:27 24.08.2020
В Киеве начался многотысячный Марш защитников Украины

В Киеве начался многотысячный Марш защитников Украины

11:15 24.08.2020
Станция метро "Крещатик" в Киеве закрыта из-за анонимного звонка о минировании

Станция метро "Крещатик" в Киеве закрыта из-за анонимного звонка о минировании

11:12 24.08.2020
Зеленский: нам повезло родиться в Украине, мы просто еще не все и не до конца это поняли

Зеленский: нам повезло родиться в Украине, мы просто еще не все и не до конца это поняли

10:42 24.08.2020
Зеленский подчеркивает, что каждый регион Украине важен и незаменим, и нет "кормильцев" и "дотационных"

Зеленский подчеркивает, что каждый регион Украине важен и незаменим, и нет "кормильцев" и "дотационных"

10:38 24.08.2020
Еще у более 209 киевлян выявили коронавирус за сутки, трое больных умерли – Кличко

Еще у более 209 киевлян выявили коронавирус за сутки, трое больных умерли – Кличко

10:33 24.08.2020
Супруги Порошенко, Забродский, Ярош и ветераны почтили память украинских воинов, погибших на фронте

Супруги Порошенко, Забродский, Ярош и ветераны почтили память украинских воинов, погибших на фронте

10:32 24.08.2020
Зеленский: сегодня военная техника должна быть на востоке Украины, а парад будет после возвращения всех людей и территорий

Зеленский: сегодня военная техника должна быть на востоке Украины, а парад будет после возвращения всех людей и территорий

10:29 24.08.2020
Зеленский: мы строим страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, страну, всегда готовую дать отпор

Зеленский: мы строим страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, страну, всегда готовую дать отпор

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Информация о минировании ряда объектов в Киеве не подтвердилась – полиция

В полицию Киева поступил ряд анонимных сообщений о минировании объектов, в основном в центре города

В Белоруссии задержали членов Координационного совета оппозиции Ковалькову и Дылевского

В Киеве начался многотысячный Марш защитников Украины

МВД насчитало 20 тыс. участников воскресных акций протеста в Минске

ПОСЛЕДНЕЕ

Рабочие "Беларуськалия" начали итальянскую забастовку

Задержан сопредседатель стачкома "Беларуськалия", сообщают оппозиционеры

Кратковременные дожди и грозы ожидаются на западе, севере и в центре Украины в ближайшие дни

В Белоруссии задержали членов Координационного совета оппозиции Ковалькову и Дылевского

Белорус Сергей Михалок получил звание заслуженного артиста Украины

МВД насчитало 20 тыс. участников воскресных акций протеста в Минске

Зеленский инициировал учреждение премий имени Патона и Скорика

Минобороны Беларуси зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства со стороны Литвы: запуск воздушных шаров с пропагандой

Австрия впервые объявила персона нон грата российского дипломата, он должен покинуть страну до 1 сентября

Актер Олег Басилашвили поддержал работников минского Купаловского театра

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА